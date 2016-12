Een Kerst om nooit te vergeten

Het was koud. Het was ook nog erg vroeg. Dennis, 10 jaar oud, moest aan zijn dagelijkse krantenwijk beginnen.

Toen hij de deur achter zich dicht trok woei een koude wind hem midden in zijn gezicht. Gauw de hoek om... dan liep hij tenminste beschut langs de huizen die hij vanuit zijn slaapkamer kon zien.



Het zag er van boven af zo mooi uit toen hij vanmorgen wakker werd en naar buiten keek. Maar dat viel goed tegen als je echt buiten was. Eerst langs het blok huizen en dan langs de nu bevroren singel naar de Warandastraat waar hij zijn kranten op moest halen en waar hij, zoals iedere morgen, zijn vrienden zou ontmoeten die net als hij ook de kou zouden moeten trotseren om hun dagelijkse rondje te maken.



In gedachten liep hij langs de singel. Nog twee maandjes en dan had hij zijn doel bereikt!

Alles nieuw!!! Voetbalschoenen, shirtje, broekje, kousen en als zijn vader zijn belofte hield, en daar had hij natuurlijk alle vertrouwen in, kreeg hij ook nog een nieuw trainingspak cadeau van zijn ouders. Een goede tas had hij al, die had hij niet meer nodig.

Het had een beetje geijzeld en de bomen en struiken langs de singel waren prachtig wit. Dennis zag er eigenlijk niets van. Hij had zijn kraag hoog op gezet en stapte flink door om maar zo gauw mogelijk bij zijn "krantenafhaalpunt" te komen.



Misschien had meneer Kramer, die ´s morgens de kranten uitdeelde wel weer voor een warme beker chocolademelk gezorgd. Dat was me een verassing gisteren! Maar ja, dat moest hij zelf betalen en iedere dag chocolademelk zou wel een beetje duur zijn.



Wat was dat toch een eind lopen, die hele singel af. Elke keer weer viel dat lange stuk langs die singel, en dat altijd in de vroege morgen, hem weer tegen.



Ze hadden beter een brug kunnen bouwen, dan had hij niet zover hoeven lopen. Zou het ijs al....? Het had nog pas twee nachtjes gevroren en hij had eigenlijk nog niemand op het is gezien. Beter maar niet doen dacht hij bij zichzelf. Moeder had hem trouwens nog gewaarschuwd. Dennis, had ze gezegd, je kunt wel goed zwemmen, maar een kletsnat pak met die kou.... en als je onder het ijs schiet.... kijk alsjeblieft uit.

Hij was al over de helft aangekomen toen een krakend geluid en een ijselijke gil van niet zover weg in zijn oren klonk.



Wat was dat nou? Hij stond stil en keek in het rond.... Niets te zien natuurlijk. Het was ook nog zo donker. Hij luisterde scherp of hij nog wat hoorde. Niets meer, zou het verbeelding zijn geweest? Hij had ook zo in gedachten gelopen. Hoorde hij toch weer wat?

Een bepaalde onrust maakte zich van hem meester. Toch maar even langs de kant van de singel lopen... Maar welke kant uit?



Niet zo gek ver bij hem vandaan was een donkere plek in het sneeuwwitte ijs. Maar even kijken. Bewoog daar wat? Het water was donker en ribbelig. Hoe kon het water daar nou zo bewegen...? Stijf van de zenuwen probeerde hij om meer in het donker te onderscheiden. Het zal toch niet waar zijn? Zag hij daar een arm met een hand bewegen?



Kou of geen kou, daar was hulp nodig.... Zonder zich langer te bedenken liet hij zich in het water zakken. Het was gelukkig niet zo diep. Toen hij tot zijn billen in het water stond zag hij weer wat bewegen en greep meteen....