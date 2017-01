Het Vergeten Nieuwjaarsrecept





neem 12 maanden en reinig ze goed van alle bitterheid, gierigheid, jaloersheid en angst en snij elke maand in 28, 29, 30 of 31 gelijke stukken zodat de voorraad voor een jaar toereikend is bereid elke dag 1 stuk met 1 deel arbeid en 2 delen humor en vrolijkheid voeg en 3 volle soeplepels optimisme aan toe, 1 portie vertrouwen, 1 koffielepel verdraagzaamheid, enkele snippertjes geduld en 1 snufje voorkomendheid het geheel rijkelijk met liefde overgieten en wanneer alles klaar is op smaak brengen met 1 scheutje fijngevoeligheid versier het aldus bereide gerecht met 1 bosje kleine attenties en dien dagelijks op met 1 vriendelijk woord en 1 deugddoende lach! plus een goede gezondheid! ©atharina