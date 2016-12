Andere artikelen







lees en lach, ik verzin ze niet: Zo'n tien jaar geleden verzamelden Sandwichluisteraars komische verhaspelingen van uitdrukkingen. Sommigen per ongeluk. Anderen bedacht, maar als je ze hardop voorleest, dan krijg je gegarandeerd de slappe lach.

Lachend het jaar uit! Dit steekt er met kop en schotel bovenuit.

Dat is er met de paplepel ingeslagen.

Ik erger me kostelijk.

Hij was opslag halfdood.

Ze heeft een postanale agressie.

Laten we met een schone luier beginnen.

Dat is niet tegen Dobermansoren gezegd.

Ik ben er helemaal infuus van.

De zanger kreeg een staande ovulatie.

Pak je borst maar vast.

Dan sta je mooi voor Jan met de korte lul.

Ik sta helemaal triplex.

Ik spreek vloeibaar Nederlands.

Het is niet alles koek en ei wat er blinkt.

Het escaleert helemaal uit de hand.

Je brengt mij helemaal van mijn abrikoos.

Het is het een of het twee.

Er waren 3 doden, waarvan twee ernstig.

Dat legt geen doden aan de zeik.

We gaan er met de volle 50% tegenaan.

Iemand dood maken met een blije mus.

Je moet een gegeven paard niet in de bek zeiken.

Dat slaat nergens over.

Dat helpt geen nut.

Moet je zeggen wie het hoort.

Ik moet niet teveel rijden; ik moet nog drinken.

Ik ga niet met jou onder discussie.

't Is al weer vroeg laat.

Qua geld kost dat financieel niet duur.

Ik heb er gevaccineerd naar gekeken.

Dat introduceert me niks.

Ik word met scheve schaatsen aangekeken.

Ik ben niet bijgelovig, want dat brengt ongeluk.

Het regent dat het pijpt.

Dat is geen vraag op mijn antwoord.

Geef mijn portie maar aan Flipper.

We gaan er met verkrachte eenden tegenaan.

Daar krijg je stierballen van.

Gaat er nu een mapje bij je rinkelen?

't Is zuipen of verpompen.

Je moet geen wakkere honden slapend maken.

Je ziet hier veel gapen en schijten.

Ik heb een leuke jas op de kip getokt.

Sorry, neemt u mij niet dadelijk.

Wilt u mij even executeren.

Ik heb een gespierde scheur.

Ik ben erg quensecont.

Je moet niet dronken dat ik denken ben.

Kut maar krachtig.

Ik zou niet naast zijn schoenen willen lopen.

Ik kreeg een klap en was meteen disney.

Zij hebben een huis van een kast.

Je imiteert me mateloos.

Je denkt toch zeker niet dat je bang voor me bent?

Ik kan dit niet door de beugel tolereren.

Je hebt er geen hout van gegeten.

Je nekt uit je lul.

Hartelijk geteleviseerd.

Wie laat begint, mag vroeg weer naar huis.

Vroeger, toen je koe nog met een korte oe schreef.

Het kost een placenta, maar dan heb je ook wat.

Tegen een Hell's Angel:"Ga eens opzij met je brommer."













