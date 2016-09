Wekker, Weer Wakker Worden Weetje





Wakker alweer vroeg door onweer en regen ramen open tegen elkaar tocht, hoesten en muggen

de omkeer voor veel menen een verademing ik ben er klaar mee met de afgelopen weken. ik wil het nu koud hebben.

laat het maar gaan herfsten. vandaag 18 > 22º windkracht 3 > 4 wolken en ☼ wat regen eind vd middag de tuin is gortdroog



Bovenaan mijn lijst:

A Different Vision on Fashion Photography Peter Lindbergh wordt beschouwd als een van de meest invloedrijke modefotografen. ‘A Diff erent Vision on Fashion Photography’ is een ode aan zijn veelzijdige oeuvre van 1978 tot nu. De multimediale tentoonstelling presenteert, met aandacht voor Lindberghs creatieve wereld en passies, negen verschillende thema’s : Supermodellen, Modeontwerpers, Zeitgeist, Dans, Doka, Het onbekende, Het witte doek, Iconen en een exclusieve Rotterdam Gallery. De Rotterdam Gallery – gefotografeerd voor het oktobernummer van de Nederlandse Vogue en speciaal voor de tentoonstelling gemaakt – toont Lindberghs shoot met Nederlands topmodel Lara Stone en opkomend talent Elisa Hupkes in de haven van Rotterdam.

Schilderijtje