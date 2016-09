DE NOSTALGIEKRANT van 16-09 met film Peter Falk

Andere artikelen







Deze dag in de geschiedenis 16 september 2016 – 9e jaargang, nr. 2035 OUD NIEUWS Bronnen: Kroniek van de 20ste Eeuw en Wikipedia BALI-EXPEDITIE - 110 jaar geleden - Slachtoffers van de ‘Puputan’ in Denpasar. Nederlandse soldaten staan links. Medio september 1906 vond de vijfde Bali-expeditie plaats. De expeditie stond onder leiding van generaal-majoor M.B. Rost-van Tonningen. De expeditie was bedoeld als strafexpeditie tegen het rijkje Badung op Bali. De expeditie leidde tot de pacificatie van Zuid-Bali, maar verliep anders dan verwacht. De vorsten van Denpasar en die van Pametjoetan verkozen, met de meeste van hun getrouwen, een heldendood. Het koloniale leger was getuige van een “puputan”. Een “perang puputan” is een Hindoe-ritueel waarbij een verslagen vorst het verkiest, om met zijn familie en hofhouding, geheel in het wild gehuld zich, slechts gewapend met een kris, op de vijand te storten. In Bali stortte zelfs de tienjarige kroonprins zich met een kris op de Nederlandse troepen. Ook de vrouwen en de moeder van de vorst namen deel aan de “puputan”. Het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL) won 110 jaar geleden ten koste van een groot aantal slachtoffers aan Balinese zijde. Alleen al in Denpasar zouden zeshonderd mensen aan het hof op die manier zelfmoord hebben gepleegd. Toen het leger in Badung arriveerde was het paleis daar in brand gestoken en werd de stad verlaten aangetroffen. De collectieve zelfmoord van mannen, vrouwen en kinderen maakte heel wat reacties los in Nederland. Majoor Marinus Rost van Tonningen werd op 24 oktober 1862 in Paramaribo geboren. Hij leidde de Nederlandse interventiemacht in september 1906 op Bali. Rost van Tonningen was de vader van Meinoud Rost van Tonningen (1894-1945), de NSB-politicus en collaborateur tijdens de Tweede Wereldoorlog. Marinus Rost van Tonningen overleed op 7 januari 1927 in Den Haag. VROUWEN DEMONSTREERDEN VOOR KIESRECHT Op 16 september 1913 hielden duizenden vrouwen in Den Haag een stille tocht om hun eis tot invoering van het vrouwenkiesrecht kracht bij te zetten. Bij de grondwetswijziging van 1917 werd het algemeen kiesrecht ingevoerd. In 1918 werd Suze Groeneweg als eerste vrouw, voor de SDAP, in de Tweede Kamer gekozen. Bij de verkiezingen van 1922 konden vrouwen in ons land ook daadwerkelijk aan de verkiezingen meedoen, daarvoor gold alleen nog het zogenaamde passief kiesrecht. Juist de partijen die zich lang tegen het vrouwenkiesrecht hadden verzet (de christelijke) bleken er profijt van te hebben.

Het Vrouwenkiesrecht werd in Nederland bevorderd door de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht, in 1894 opgericht door Wilhelmina Drucker, Annette Versluys-Poelman en Aletta Jacobs. 81 JAAR GELEDEN OPENING JULIANAKANAAL Op 22 oktober 1925 stak de toen zestienjarige prinses Juliana in Limmel de eerste spade in de grond voor het kanaal dat haar naam zou dragen (foto). Juliana kreeg daarvoor een zilveren schep aangeboden, die zij zo mooi vond dat ze lachend aanbood het karwei maar af te maken. De prinses had verwacht dat zij de zilveren schep wel mee naar huis zou krijgen, maar die kwam in het museum terecht. Tien jaar zou de aanleg van het Julianakanaal duren. Voor de officiële opening, op 16 september 1935, werd prinses Juliana opnieuw uitgenodigd. Voor de opening ging ze aan boord van de "Prins Hendrik" en voer naar de punt waar zowel het verbindingskanaal tussen Maas en Zuid-Willemsvaart, de Maas als het Julianakanaal zijn te zien. De prinses stelde de grote hefdeur van de sluis van Limmel in werking en vervolgens voer het gezelschap het Julianakanaal af. Het Julianakanaal begint ten noorden van Maastricht bij de stuw van Borgharen als aftakking van de Maas en eindigt 36 kilometer verder bij Maasbracht, waar het water opnieuw de Maas in stroomt. In de Tweede Wereldoorlog was het Julianakanaal een knelpunt voor de Duitsers om op te rukken naar het westen. Later hield het de geallieerden tegen toen die richting Duitsland trokken. Overleden op 16 september... 1977: De Grieks-Amerikaanse sopraan Maria Callas (53 jr.). Ze was een van de beroemdste operazangeressen van na de Tweede Wereldoorlog. Ze schitterde vooral in Italiaanse opera’s zoals die van Bellini en van Verdi. Ze had een liefdesverhouding met Aristoteles Onassis totdat deze haar verruilde voor Jackie Kennedy-Onassis. Maria Callas trok zich daarna geleidelijk aan terug uit de operawereld. Ze liet zich nog wel overhalen tot een afscheidstournee in 1973/1974. In 1973 trad ze op in Amsterdam. Ze overleed aan een hartaanval. 1979: Auto- en rallycoureur Rob Slotemaker (50 jr.). Hij maakte van het antislippen zijn vak, zijn antislipschool werd een groot succes. Rob Slotemaker overleed tijdens een race op het circuit van Zandvoort. 1995: Voetbalscheidsrechter op internationaal niveau en verzetsstrijder tijdens de Tweede Wereldoorlog Leo Horn (79 jr.). Leo Horn werd in Sittard geboren als buurjongen van Toon Hermans. Ze gaven samen circusvoorstellingen; Toon trad op en Leo Horn was directeur! “De opbrengst was genoeg om een dag misselijk te zijn van de zoute drop.” Enkele belangrijke internationale wedstrijden die hij als scheidsrechter floot waren de interland Engeland-Hongarije (3-6) in het Wembley-stadion in 1953, in 1957 de Europa Cup I-finale in Madrid tussen Real Madrid-Florentina (2-0), in 1962 de Europa Cup I-finale in het Olympisch Stadion in Amsterdam tussen Benfica-Real Madrid (5-3) en in 1965 bij het Wereldkampioenschap in Chili. Leo Horn overleed door een beroerte. BRAND MOSKOU - Nederlaag voor Napoleon - In 1812 trok Napoleon met een leger van zeshonderdduizend man op naar Rusland. Een tocht van honderden kilometers. Napoleon dacht de tsaar vlak over de Russische grens te kunnen verslaan. Maar de Russen vermeden de strijd en trokken zich steeds verder terug. Daarbij vernielden ze alles wat maar bruikbaar kon zijn voor het Franse leger. Napoleon gaf niet op en bleef de Russen achtervolgen, zonder ook maar één beslissende slag te winnen. Na een barre tocht wist Napoleon met zijn uitgeputte leger uiteindelijk Moskou te bereiken. Maar de Russen trokken zelfs uit hun hoofdstad weg en staken op 16 september 1812 de stad Moskou in brand. Napoleon wist toen dat hij verloren had en moest zijn leger terugtrekken uit Rusland. De terugtocht was verschrikkelijk. De winter viel in met temperaturen tot 35 graden onder nul. De Fransen waren er niet op voorbereid. Hun kleding was te dun. Behalve door de honger stierven veel soldaten door bevriezing.Van de zeshonderdduizend soldaten die vertrokken, kwamen er uiteindelijk slechts achttienduizend terug in Frankrijk. Voor Napoleon was deze dramatisch verlopen veldtocht het begin van zijn Waterloo... het einde dus! Napoleon werd in juni 1815 definitief verslagen in de Slag bij Waterloo. “Zijn Waterloo vinden” is een uitdrukking geworden en betekent een definitieve nederlaag. JARIG Op 16 september zijn onder anderen geboren: De Nederlandse verzetsstrijdster tijdens de Tweede Wereldoorlog Hannie Schaft (1920-1945). Schrijver van detectiveromans en oud-politieman Appie Baantjer (1923-2010). De Amerikaanse actrice en model Lauren Bacall (1924-2014). Ze speelde in films als “The Big Sleep”, “Dark Passage”, “Key Largo” met Humphrey Bogart en “How to marry a Millionaire” met Marilyn Monroe en Betty Grable. In 2005 sloot ze haar filmcarrière af met een kleine rol in de Deense film “Manderlay” van regisseur Lars von Trier. De Amerikaanse bluesgitarist en singer-songwriter B.B. King (1925-2015). “The thrill is gone” is de titel van zijn grootste hit. In mei van dit jaar overleed hij aan de gevolgen van diabetes, maar de FBI heeft een moordonderzoek ingesteld omdat de dochters van King denken dat zijn assistente LaVerne Toney hem zou hebben vergiftigd. De Amerikaanse acteur Peter Falk (1927-2011). Hij werd bekend door zijn vertolking van inspecteur Columbo, in de gelijknamige serie. Dierenactiviste en bekend van de zeehondencrèche in Pieterburen Lenie ‘t Hart (1941). Schrijver Tomass Ross (1944). Hij werd bekend door zijn misdaadromans in het genre deels fictie, deels realiteit. Ook schreef hij enkele kinderboeken en de scenario’s voor televisieseries als “De Brug”, “Wij, Alexander”, “Bernhard, Schavuit van Oranje” en “Beatrix, Oranje onder Vuur”. Ross, wiens echte naam Willem Pieter Hogendoorn is, is al jarenlang lid van het Republikeins Genootschap. Voormalig langebaanschaatser Ard Schenk (1944). Hij werd viermaal Wereldkampioen en Europees Kampioen en hij won drie Olympische titels. Voetbaltweeling René en Willy van de Kerkhof (1951). De twee broers speelden jarenlang voor PSV. Fijn weekend ! Meer nostalgische verhalen en foto’s van vroeger zijn te vinden op de website http://mailgroep.seniorweb.nl/nostalgie/. De website van de Nostalgiegroep bij Seniorweb is gemaakt door Jan Arntzenius. Jan Boonstra is host en Ria Bijl is co-host van de Nostalgiegroep. De Nostalgiekrant wordt geschreven en samengesteld door Jan Boonstra. Bronnen: Wikipedia, Vandaag in het Verleden, Nieuwsdossier en Kroniek van de 20ste Eeuw. Mail: j.boonstra13@upcmail.nl © Jan Boonstra, Nostalgiegroep, Seniorweb, 16 september 2016







Catharina48 16 sep 2016 07:44 Peter Michael Falk (New York, 16 september 1927 – Beverly Hills, 23 juni 2011), zoon van een Pools-Hongaars-Tsjechische vader en een Russische moeder, was een Amerikaans acteur, vooral bekend door zijn vertolking van inspecteur Columbo in de gelijknamige detectiveserie.

Aan het eind van de Tweede Wereldoorlog werkte Falk als kok op een marineschip. Na de oorlog ging hij verder studeren, waarna hij op kantoor ging werken. In 1955 maakte hij zijn debuut als acteur. In de jaren zestig speelde hij in verschillende films, onder andere tegenover Rat Pack-leden in de film Robin and the 7 Hoods. Oscarnominaties verwierf hij voor zijn rollen in de films Murder Inc. en Pocketful of Miracles. Als gastacteur was Falk in uiteenlopende televisieseries te zien.



Als de sjofele, altijd in morsige regenjas gestoken en op het oog traag van verstand zijnde rechercheur Columbo trad Falk voor het eerst op in 1968. Columbo-kijkers weten altijd al vanaf de eerste minuten van elke aflevering wie de moordenaar is. Columbo lost zijn moordzaken op door aandacht te besteden aan kleine inconsistenties in het verhaal van de verdachte en door de dader net zo lang te blijven achtervolgen totdat deze bekent. Vooral de verhoortechniek van Columbo werd legendarisch: aan het eind van een gesprek loopt Columbo weg om plotseling terug te komen: "Oh, just one more thing", of "Oh, I almost forgot", waarna de verdachte op een inconsistentie wordt gewezen. De intrigerende blik die Columbo op dergelijke momenten op zijn slachtoffers wierp was deels te danken aan zijn (rechter) kunstoog, een prothese die nodig werd nadat Falk op driejarige leeftijd zijn rechteroog verloor aan de gevolgen van een tumor.



Peter Falk bleef zijn rol als Columbo ruim 35 jaar trouw en kreeg er gedurende die tijd vier Emmy Awards en een Golden Globe voor. De episode 'Blueprint for Murder' uit het eerste seizoen werd door Peter Falk zelf geregisseerd. In 1977 trouwde Falk met de actrice Shera Danese, die speelt in de afleveringen 'Fade into Murder' (met William Shatner) en 'Murder under Glass' (regie Jonathan Demme).



Aan het eind van de jaren tachtig kwam de serie Columbo terug met een nieuwe reeks, waarvan Falk regelmatig zelf afleveringen produceerde. Voor een daarvan, 'It's all in the Game' uit 1993, schreef hij bovendien ook het draaiboek. In totaal werden 69 afleveringen gemaakt, waarvan de laatste eind 2003 voor het eerst werd uitgezonden.



Tijdens en na zijn werk aan Columbo speelde Falk ook in bioscoopfilms en andere televisieseries. Zo was hij de tegenspeler van Ann-Margret in de film The Cheap Detective, de grootvader in The Princess Bride, leende hij zijn stem aan Don Feinberg in Shark Tale en was hij onder meer te zien in de videoclip van Ghostbusters. Verder speelde hij de rol van Sam Diamond in de komedie Murder by Death en was hij te zien in The Great Muppet Caper. Samen met Alan Arkin was hij te zien in de originele versie van The In-Laws, waar later een remake van is gemaakt.



Op 12 december 2008 verzocht Falks dochter Catherine de rechtbank in Los Angeles om haar vader onder curatele te stellen. Zij voerde aan dat hij alzheimerpatiënt was en dat zijn dementie hem vatbaar maakte voor misbruik door oplichters en bedriegers. Bovendien zou hij voortdurend zorg nodig hebben als gevolg van een recente heupoperatie.[1]



Op 24 juni 2011 maakte Falks naaste familie in een schriftelijke verklaring aan de pers bekend dat de acteur de avond tevoren (23 juni) "vredig" gestorven was, thuis in Beverly Hills. Falk is 83 jaar geworden.[2] De doodsoorzaak was een hartstilstand, met de ziekte van Alzheimer en een longontsteking als onderliggende oorzaken.[3] Falk ligt begraven in Westwood Village Memorial Park Cemetery.



Op 25 juli 2013 kreeg Falk postuum een ster op de Hollywood Walk of Fame.