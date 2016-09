Heel Holland bakt

Het is een vrolijk (na)zomers gezelschap dat links van mij in de intercity zit. Drie zeer 'uitbundige' dames van ergens in de dertig, uitermate luchtig gekleed alsof ze zich al op het strand bevinden en ze hebben er duidelijk zin in. Ik had al begrepen dat de kust vandaag dan ook hun bestemming gaat worden. Zelf heel casual maar wel gesteven op weg naar een new business-afspraak in Arnhem voel ik mij lichtelijk overdressed naast dit clubje. Voor hun teint hoeven deze dames het allang niet meer te doen want ze zijn alle drie poe-pie-bruin. Naar mijn bescheiden smaak overigens heel ongezond bruin. Toch is dat op dit moment hun enige onderwerp. Een van hen heeft vandaag als missie nog wat 'bikinistreepjes' weg te bruinen. Weer een dagje bakken en braden dus. 'Ach Sil, wat maakt dat nog uit, dit is misschien wel de laatste stranddag. Wie ziet dat daarna nog', roept een van haar vriendinnen lachend. 'Ikke, in de spiegel', antwoordt deze quasi serieus.

Niet voor het eerst en vast en zeker niet voor het laatst word ik weer eens door mijn eigen nieuwsgierigheid in verlegenheid gebracht en vraagt een van hen mij plotseling wat ik daar van vind. Tsja, wat vind ik nou van bandjes en streepjes. Op zo'n moment wil je toch het liefst met een gevat antwoord komen maar ik kom niet veel verder dan: 'Als man heb ik nooit veel met bandjes opgehad' en bedoelde daar eigenlijk mee te zeggen dat ik/wij, mannen dus, gelukkig nooit last van hinderlijke bh- of bikinibandjes hebben en dus ook niet van die streepjes. Tenzij je natuurlijk andere 'bandjes' hebt. Een van de dames echter vat mijn reactie heel anders op. 'Zo, u houdt dus van zo min mogelijk textiel op het strand', lacht ze smalend. Alom hilariteit in het dameskamp en ik krijg het nog warmer na deze ongelukkige formulering. Om snel van onderwerp te veranderen vraag ik hen naar welk strand zij gaan. Ze pikken eerst nog in Utrecht een vriendin op en reizen dan gevieren verder naar Bloemendaal waar een vijfde vriendin hen afhaalt. Gisteren waren ze met de auto. 'Een complete ramp, zo druk', zucht een van hen. Dan maar liever twee uurtjes treinen. Dit is inderdaad wel relaxter, beaam ik. 'Jullie gaan dan zeker naar de Republiek', antwoord ik alsof het al jaren ook mijn vaste stek is. In werkelijkheid ben ik daar zeggen en schrijven twee keer geweest maar deze 'Ibiza-gestylde dames voldoen precies aan de doelgroep van deze hippe en populaire beachclub. Inderdaad, het wordt de Republiek. 'Goh, apart dat u deze club kent', wordt mij terloops nog even ingepeperd. Welja, bedankt zeg. Zie ik eruit alsof ik honderd ben...

Gelukkig krijg ik even respijt als een nog jonge conducteur arriveert en deze moet het dan ook direct ontgelden want de dames raken op dreef. 'Nou, u kunt nog wel een kleurtje gebruiken hoor! Ga toch lekker met ons mee naar het strand joh', roept Sil. 'Die trein rijdt toch wel!' De drie liggen zelf dubbel van het lachen. De arme man kan nog net een verlegen glimlach opbrengen en haast zich dan snel naar twee reizigers even verderop. 'Gut, hij lijkt wel bang voor ons', grapt een van hen zachtjes en weer ligt het drietal dubbel. 'Zal het er vandaag net zo druk worden als gisteren?', vraagt Sil zich ineens heel serieus af terwijl ik opsta om in Arnhem uit te stappen. Werkelijk? T'is dertig graden. Reken maar dat heel Bloemendaal bakt...

© Marcel Rutten