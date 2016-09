Andere artikelen







Ik zit ze al een poosje gade te slaan: een jongen en een meisje, beiden tegen de twintig, denk ik. Tot nu toe wildvreemden van elkaar maar door het 'lot' in dezelfde trein gezeten en ook nog eens tegenover elkaar. Ik vind het nu al een match, maar da's puur het plaatje en de romanticus in mij. De jongen legt in ieder geval wel een meer dan gewone interesse aan de dag voor zijn kersverse overbuurvrouw. Laat het spel beginnen!

Onlangs kreeg ik van een vriendin het boek 'Liefde' van Mark Mieras cadeau, waarin deze semi-wetenschappelijk de werking van de hersenen ten aanzien van dit universele onderwerp beschrijft. Over de stofjes die ons brein dan aanmaakt en nog veel meer amoureuze wetenswaardigheden. Mierik heeft het daarin o.a. over de 'paringswaarde' die vrouwen in de andere sekse zoeken. Niet dat ik verwacht dat er hier al gepaard gaat worden maar het begint toch allemaal met die eerste stappen die de auteur schetst: oogcontact zoeken, dan aanspreken, aanraken... nou ja, vul het zelf maar in en kleur de plaatjes. Een proces dat soms in dagen beslecht wordt, soms na weken of pas na enkele maanden. Zelden in slechts één treinrit...

Maar het begint praktisch altijd met oogcontact zoeken en in de trein weet je natuurlijk nooit hoeveel tijd je hebt. Hij of zij kan zomaar bij het eerstvolgende station eruit moeten. Dat moet de jongen hier ook gedacht hebben want mensen, wat kan deze knul uitpakken als het om stap één aangaat. Hij trekt het hele register los: overdreven kuchen, tas open en dicht, zijn iPad air tevoorschijn halen en kort daarna weer opbergen (kijk eens wat ik heb, ofzo?) en als uitsmijter zwaait hij het ene been zo ruim over het andere dat ie haar met zijn voet wel móet aanraken, onmiddellijk gevolgd door een korte lichte aanraking van zijn hand op haar knie ter verontschuldiging. Deze gehaaide rakker heeft Mieriks stappenplan letterlijk met voeten getreden. Grote stappen, snel thuis maar verdomd, meneer krijgt wel de gewenste aandacht en verzilvert die onmiddellijk door een gesprek aan te gaan. Ik zit te ver weg om de inhoud hiervan mee te krijgen maar het meisje moet heel erg hard lachen en ik weet uit ervaring dat vrouwen humor heel belangrijk vinden. Onze held is dus goed op weg zijn 'paringswaarde' te verhogen, lijkt het. Je ziet hem qua lichaamstaal ook helemaal groeien, niet wetende dat zijn avances weldra nog in de kiem zullen worden gesmoord en zijn waarde daalt tot op het niveau van de 2008-crisis. We naderen namelijk station Ede/Wageningen en met een vrolijk 'Doeg' ziet de jongen voordat ie er erg in heeft zijn aanstaande verovering naar de uitgang wandelen. Terwijl zijn mond nog even open blijft staan vraag ik me af of ie haar nummer of op zijn minst haar naam nog heeft weten te bemachtigen. Anders is hij hopelijk bekend met de speciale facebookpagina Hartstocht in de Trein waar je een oproep kunt plaatsen om alsnog in contact te komen met je 'love at first sight'... © Marcel Rutten









Geplaatst op 26 september 2016 06:34 en 59 keer bekeken

Catharina48 26 sep 2016 06:36 Ik dacht die l*lt maar wat met die Hartstocht in de trein en dat zal hij weten ook, maar nadat ik ik zelf zocht voor ik mijn boekje te buiten ging zag en la ik...verdomd het is waar. is toch niet alleen voor jongeren daar



je zult maar een vrijgezelle muts zijn en zoiets overkomt je dan zet je toch meteen een stukje daar.....



Browngirl 26 sep 2016 07:59 Heel mooi verwoord. :-)















Catharina48 26 sep 2016 08:29 Daar is Marcel goed in. of je het zelf meemaakt.....welkom hier trouwens Browngirl.