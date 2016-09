Ze wilden niet op Facebook, maar hij.....

buitenmuur Hortus Leiden/1

De Lotus is er. Tijdens het laatste bezoek was dit deel van de Hortus in een beginstadium. Geen bloem te zien (eerder artikel)….en nu wilde ik samen met deze blom als oude blom wel op de foto. Zien? Zoek maar op in het album….had ik nog wel mijn bloemengevalletje aan dat zou er goed bij staan of juist niet.

De Hortus in september geeft zeker nu ook wat te zien. Ik wilde iets zien of dat na het laatste bezoek al een feit was.

Sinds 2015 kunnen bezoekers van de Hortus genieten van de nieuwe Chinese kruidentuin. In dit gedeelte van de Hortus wordt aandacht geschonken aan planten die een rol spelen in de traditionele Chinese geneeswijze.

Aanleg

Over de beplanting is lang nagedacht, en deze heeft nog niet de definitieve vorm. Omdat niet alle planten uit China winterhard zijn moest er keuze worden gemaakt over de verschillende klimaatzones die dit immense land rijk is. De nadruk ligt op veelgebruikte planten in de Chinese traditionele geneeskunde en tuinplanten die al duizenden jaren gekweekt werden in China, maar pas in de 19de eeuw hun weg vonden naar Europa.Denk hierbij aan chrysanten, rozen, bamboe, orchideeën en allerlei mooi bloeiende fruitbomen zoals Prunus.

Zoals bij iedere nieuwe tuin is het een kwestie van kijken wat het hier goed doet, en voor welke soorten de tuin minder geschikt is. Door contacten met tuinen in China, en met botanische tuinen elders die zich al langer specialiseren in Chinese planten, probeert de Hortus aan nog meer bijzonder plantmateriaal te komen.

De aanleg van deze nieuwe tuin, waarin met het aanplanten van een aantal palmen ook de subtropische klimaatzone van China in het zonnetje gezet wordt, maakt samen met de Japanse tuin de Aziatische uitstraling van de Hortus aan de Singelkant compleet. Zo is vanaf de Witte Singel aan de overkant goed te zien dat dit stukje Leid