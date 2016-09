DE NOSTALGIEKRANT van 25-09 met Bryan Ferry

Deze dag in de geschiedenis

26 september 2016 – 9e jaargang, nr. 2041

OUD NIEUWS

Bronnen: Kroniek van de 20ste Eeuw en Wikipedia

EERSTE TELEVISIEDEBAT

In de Verenigde Staten worden op 8 november 2016 presidentsverkiezingen gehouden voor de verkiezing van een 45ste president. De strijd voor het hoogste ambt gaat tussen democratisch kandidaat Hillary Clinton en de republikeinse kandidaat Donald Trump. Het is vandaag 56 jaar geleden: Bijna tachtig miljoen Amerikanen keken op 26 september 1960 naar het allereerste politieke televisiedebat in de geschiedenis. Dat vond plaats tussen democraat John F. Kennedy en republikein Richard Nixon in het kader van de Amerikaanse presidentsverkiezingen die toen gehouden werden. Volgens het televisiepubliek won Kennedy ruimschoots. De mensen die het debat via de radio beluisterden, en dat was een minderheid, vonden Nixon echter een betere redenaar.

Toenmalig presidentskandidaat Nixon was een beetje pips. Kennedy zag er heel wat fitter en beter uit. Nixon had de pech dat hij herstellend was van een knie-operatie. Hij had twee weken in het ziekenhuis gelegen en zag er bleek en mager uit. Toch weigerde hij make-up. Dat brak hem voor de televisiebeelden op, want Nixon stak bleekjes af naast Kennedy die wel slim gebruik had gemaakt van de grime.

Het was het eerste televisiedebat ooit en de publiciteit was enorm.

Nixon had de factor van het beeld onderschat. Inhoudelijk stond hij op gelijke voet met zijn charismatische tegenstander, maar de slechte eerste indruk was verpletterend.

Kennedy verscheen met een achterstand in de peilingen op televisie en haalde met dit optreden Nixon in, die dit verschil niet meer kon goedmaken. Televisie bleek een machtig medium. Politiek was de huiskamer binnengetreden en de gewone Amerikaan had zijn stem terug. Kandidaten werden gewogen op hun woorden, maar uiterlijk speelde eveneens een niet te onderschatten rol.

Kennedy werd in 1960 gekozen tot 35ste president van de Verenigde Staten na een overigens wel nipte overwinning, van een half procent, op Nixon.

Het duurde na dat debat in 1960 nog zestien jaar voordat presidentskandidaten in de Verenigde Staten opnieuw een confrontatie op televisie aandurfden.

De huidige presidentskandidaten (2016) hebben al ondervonden dat de camera’s tegenwoordig óveral op inzoomen...

“WEST SIDE STORY”

Carol Lawrence als Maria en Larry Kert als Tony

“West Side Story” is een Amerikaanse musical die in 1961 is verfilmd onder regie van Robert Wise. Leonard Bernstein was de componist van de musical. De eerste regisseur en choreograaf was Jerome Robbins. De voorstelling werd geproduceerd door Robert E. Griffith en Harold Prince. Het script van de musical is geschreven door Arthur Laurents.

Op 26 september 1957 ging de musical “West Side Story” in première in het Winter Garden Theatre op Broadway in New York.

De verhaallijn is een vrije bewerking van het verhaal van Romeo en Julia, in dit geval speelt het tussen Pools/Amerikaanse en Puerto Ricaanse straatbendes in de Upper West Side in New York City. Hoewel ze bij verschillende bendes horen worden Tony en Maria verliefd op elkaar. Tony hoort bij de Jets en de Puerto-Ricaanse Maria bij de Sharks. Beide straatbendes vechten voor de straten van New York, waardoor ze eigenlijk rivalen zijn. Hun liefde voor elkaar is toch sterker en ze kunnen elkaar niet loslaten.

De situatie onder de jeugdbendes van New York wordt in de musical sterk geromantiseerd. De jongens spreken af met de blote vuist te vechten. Wanneer er toch messen worden getrokken zijn ze radeloos als dat verkeerd afloopt. In werkelijkheid zijn de New Yorkse jeugdbendes meedogenloos.

Thema, muziek en brandpunt van de verhaallijn zijn gericht op de sociale problemen van die tijd en betekenden een ommekeer in het Engelstalige muziektheater van die periode. Vóór “West Side Story” was dit voornamelijk gericht op lichtere thema’s, denk bijvoorbeeld aan “My Fair Lady”.

Een aantal liedjes uit de musical is nog altijd zeer populair en zijn ware evergreens geworden zoals “Maria”, “Tonight” en “I feel pretty”.

“West Side Story” was ook zo vernieuwend doordat verhaal, zang, dans en spel een eenheid vormden. Daarvoor was het verhaal in musicals altijd ondergeschikt aan de dans en de zang. Bernstein en Robbins braken hier met de traditie.

In totaal werd “West Side Story” 732 keer uitgevoerd op Broadway voordat men vanaf juni 1959 op tournee ging. Voor toentertijd was het een zeer succesvolle musical. Overigens speelde in die eerste Broadway-versie van de musical een nog jonge Elizabeth Taylor de rol van Francisca, een “Shark”-meisje.

In de filmversie uit 1961 werden de rollen van Tony en Maria gespeeld door Richard Beymer en Natalie Wood.

Winter Garden Theatre, Broadway, 1957

DE SLAG BIJ WARNS

Graaf Willem IV van Holland (1317-1345) was een echte ridder uit de Middeleeuwen. Hij vocht tegen Islamitische Moren en tegen heidense Litouwers. Op 26 september 1345 werd hij echter gedood door de lokale bevolking van het Friese plaatsje Warns.

In de loop van de historie waren er vele graven van Holland die Friesland probeerden te veroveren. Zo kwam een van de voorgangers van Willem IV, graaf Willem II (1228-1256) aan zijn einde tijdens een expeditie in West-Friesland in de provincie Noord-Holland. Hij zakte met zijn paard door het ijs en werd door lokale West-Friese boeren gedood. Het lukte zijn opvolger Floris V (1256-1296) wel om West-Friesland in te lijven bij het graafschap Holland.

Friesland bleef zelfstandig.

In de daaropvolgende decennia bleef het rustig wat betreft de Fries-Hollandse oorlogen.

Graaf Willem III (1287-1337) bracht rust en welvaart in het graafschap Holland. Dat veranderde echter snel door zijn zoon Willem IV. Hij was meer geïnteresseerd in ridderlijke heldendaden. Hij nam bijvoorbeeld deel aan dure kruistochten. In het jaar 1345 ontstond zijn plan om Friesland in te lijven bij Holland.

Het is nu op de dag af 671 jaar geleden dat Willem IV vanaf Enkhuizen de Zuiderzee overstak. Zijn leger bestond uit ridders met zware bepantsering, maar zonder hun paarden omdat daarvoor geen ruimte in de schepen was. Op weg naar Stavoren liep Willem IV bij Warns in een hinderlaag van de lokale bevolking. Zijn ridders konden in het drassige landschap weinig uitrichten. Velen, waaronder Willem IV zelf, vonden hier de dood. De beoogde verovering van Friesland kwam zo snel tot een einde. De dood van Willem IV vormde niet alleen het einde van een van de vele pogingen om Friesland te veroveren, maar ook het begin van een opvolgingsstrijd in het graafschap Holland. Willem IV had geen zoon en werd door zijn zuster Margaretha van Beieren, de echtgenote van keizer Ludwig IV, opgevolgd. In het graafschap zagen velen Margaretha’s zoon liever als graaf. Dat was het startschot van een strijd in het graafschap Holland zelf; de Hoekse en Kabeljauwse twisten.

De Slag bij Warns, op 26 september 1345, wordt nog elk jaar herdacht.

Graaf Willem IV van Holland (1317-1345)

BESCHIETING VAN DE MEES

Op 26 september 1939 werd de KLM-Douglas DC-3 “Mees” tijdens haar vlucht van Kopenhagen naar Schiphol beschoten door een Duitse jager. In de “Mees” bevonden zich negen passagiers en drie bemanningsleden. Gezagvoerder was Jan Moll. Het toestel werd ongeveer 120 km ten noordwesten van Helgoland, op een hoogte van 800 meter, gespot door het Duitse vliegtuig dat de aanval inzette. De gezagvoerder liet het toestel duiken om de wolken in te vliegen en ontkwam zo aan de aanvaller. Een Zweedse passagier, een 38-jarige ingenieur, werd echter tijdens deze aanval getroffen en overleed kort daarna in zijn stoel. Het toestel kon vervolgens toch nog veilig landen op Schiphol. Na inspectie bleek dat de romp was doorzeefd met kogels, waarvan de meeste in de bagageruimte terecht waren gekomen.

De Duitse nazi-regering en veldmaarschalk Hermann Göring betuigden wel hun leedwezen, maar noemden de aanval een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Men beweerde dan de Duitse bemanning achter het toestel aanvloog en het daardoor niet kon identificeren, het opschrift “Holland” miste. Wel bood Duitsland officieel excuses aan.

Na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog beperkte de KLM vluchten tot Engeland, België, Denemarken, Noorwegen en Zweden.

De “Mees” werd na een reparatie van vijf weken opnieuw ingezet. In mei 1940 werd het toestel op Schiphol buitgemaakt door de Duitsers en van een nieuw registratienummer voorzien, vervolgens ingezet door Lufthansa. De laatste vermelding van de “Mees” was op 3 september 1944.

JARIG

Op 26 september zijn onder anderen geboren:

Paus Paulus VI (1897-1978). Hij was paus van 1963 tot zijn dood op 6 augustus 1978. Hij was de eerste paus die per vliegtuig de wereld rondreisde, een missie die door Johannes Paulus II (paus van 1978 tot 2005) werd vertienvoudigd.

De Amerikaanse componist en tekstschrijver George Gershwin (1898-1937). “Rhapsody in Blue”, de opera “Porgy and Bess”, musicals als “Lady, be good!”, “Show Girl” en “Funny Face” (later verfilmd met Fred Astaire en Audrey Hepburn) zijn enkele van zijn werken.

De Nederlandse bokser en Olympisch kampioen Bep van Klaveren (1907-1992).

Jeugdboekenschrijfster Imme Dros (1936). Ze heeft onder meer “Oebele” geschreven, van 1968 tot 1972 als jeugdserie door de KRO op televisie uitgezonden.

De Nederlandse acteur Joop Admiraal (1937-2006). Behalve op het toneel speelde hij in films als “Hersenschimmen”, “Max Havelaar” en “Eline Vere”.

De Britse zanger en songwriter Bryan Ferry (1945). Hij was zanger van de rockband Roxy Music en had daarna een succesvolle solocarrière.

De Amerikaanse countryzangeres Lynn Anderson (1947-2015). Ze is het meest bekend van haar hit uit 1970 “I never promised you a rose garden”.

De Brits-Australische zangeres en actrice Olivia Newton-John (1948). Ze is bekend van de film “Grease” waarin ze met als tegenspeler John Travolta de hoofdrol speelde. In 1974 vertegenwoordigde ze Engeland op het Eurovisie Songfestival en werd vierde met het liedje “Long Live Love”. Het was het jaar dat ABBA won met “Waterloo”. Enkele van de hits die ze had waren “Hopelessly devoted to you”, “Xanadu” (met Electric Light Orchestra) en “Physical”.

De succesvolle Amerikaanse tennisster Serena Williams (1981). Ze heeft alle grandslamtoernooien gewonnen. Ze is de jongere zus van Venus Williams.

