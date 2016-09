Ontmoetingen van 2 rivieren

Andere artikelen







Op een gemiddelde landkaart ziet het er onbenullig uit: 2 naar elkaar toe kronkelende streepjes die vervolgens als één streep samen hun weg vervolgen. In het echt is een dergelijke samenvloeiing een stuk spectaculairder. Wat de kaart namelijk niet vertelt is of de bedding van de rivieren bijvoorbeeld mineralen bevat, of grote hoeveelheden modder meevoert. Eén van de meest sprekende voorbeelden is bij Koblenz, hier komen de Rijn en de Moezel samen. Of neem de stad Passau (ook in Duitsland), waar zelfs drie rivieren samenkomen. Passau heet daarom ook wel Dreiflüssestadt (zie de foto hierboven). Geneve: hier komen de Rhône en de Arve samen Links is de Rhône, zojuist ontsprongen uit het Lehmanmeer. De Arve op rechts neemt water mee van de vele gletsjers van de vallei bij Chamonix war veel meer slib bevat en voor een schitterend contrast zorgt met het heldere Rhônewater. De Ohiorivier en de Mississippi komen samen in Cairo in Illinois Op rechts is de bruine Ohiorivier, op links de groene Mississippi. Interessant aan dit plaatje is dat normaliter de kleuren omgekeerd zijn. Waarschijnlijk heeft een hevige regenval ervoor gezorgd dat de hoeveelheid slib en modder in de Ohiorivier veel hoger is dan normaal. Door de verschillende samenstelling en de stroming is er zelfs nauwelijks tot geen menging van de rivieren tot zo’n 5 kilometer verderop. De Jailing en de Yangtze vloeien samen in Chongqing De Jialingrivier (rechts) is zo’n 120 kilometer lang en komt bij de stad Chongqing samen met de bruine Yangtzerivier. Deze laatste heeft meer kracht en absorbeert de Jialing als ze samen vele duizenden kilometers verder gaan. In Manaus in Brazilie komen de Rio Negro en de Rio Solimões samen Zes kilometer stromen deze rivieren zij aan zij, zonder te mengen. Dit komt door de verschillen in temperatuur, snelheid en dichtheid van het water. Waar de Rio Negro met zo’n 2 kilometer per uur stroomt en een temperatuur heeft van 28 graden, heeft de Rio Solomões een snelheid van 4 tot 6 kilometer per uur en een temperatuur van 22 graden. De Green River en de Colorado River ontmoeten elkaar in Canyonlands National Park in Utah Ontmoetingsplek van de Fraser en de Thompson Rivier in Lytton in Canada Dev Prayag in India: De Bhagirathi en Alaknanda komen samen De Alaknada komt op op haar weg door India op vijf plekken samen met andere rivieren, hier met de Bhagirathi waar ze samen uiteindelijk de de Ganges zullen vormen. Koblenz: De Moezel en de Rijn komen samen De naam Koblenz is afgeleid van het Latijnse woord Confluentes, wat samenvloeiing betekent. De Drava en de Donau bij Osijek in Kroatië Bron: Paradijsvogels























