DE NOSTALGIEKRANT van 27-9 met Marvin Lee Aday...wie?

Deze dag in de geschiedenis 27 september 2016 – 9e jaargang, nr. 2042 OUD NIEUWS Bronnen: Kroniek van de 20ste Eeuw en Wikipedia DE SLAG OM ARNHEM 27 September 1944: De Slag om Arnhem is mislukt. Britse parachutisten trekken zich terug. De Duitsers geven opdracht Arnhem te ontruimen, waardoor 180.000 mensen opgevangen moeten worden. De Slag om Arnhem trof de stad diep in het hart en veranderde Arnhem voor eens en altijd. Na meer dan vier jaar bezetting in de Tweede Wereldoorlog kregen de Nederlandse burgers in september 1944 hoop dat vrijheid in zicht was. Brussel was bevrijd en het gerucht ging dat Breda was bevrijd. Toen de Duitsers een verdedigingslinie vormden aan de grens, kwam de geallieerde opmars echter vrijwel tot stilstand. De Britse veldmaarschalk Montgomery bedacht het plan voor Operatie Market Garden. Arnhem stond centraal in dat plan. De operatie ging van start op zondag 17 september 1944, maar stuitte op Duitse tankeenheden die nog in de omgeving van Arnhem aanwezig waren. Na een reeks van andere tegenslagen kregen de geallieerde troepen op 25 september de opdracht zich terug te trekken. Van de bijna 12.000 militairen die waren geland, ontkwamen er 2.400. De overige waren gedood of krijgsgevangen gemaakt. Het noordelijke deel van Nederland moest nog tot mei 1945 wachten op de bevrijding. Door de hevige gevechten en beschietingen werd de hele binnenstad van Arnhem verwoest. Alle Arnhemmers moesten hun stad verlaten en troffen bij hun terugkeer in het voorjaar van 1945 een desolate en geplunderde stad aan. De Rijnbrug van Arnhem bleek “een brug te ver”, brug en stad werden synoniem voor de onontkoombare nederlaag van dat moment. Mede door het boek van Cornelis Ryan en de verfilming van Richard Attenborough uit 1977 kreeg Arnhem wereldfaam. LOCOMOTION NUMBER ONE In Engeland werd vandaag 191 jaar geleden, op 27 september 1825, voor de eerste keer in de geschiedenis een trein met passagiers vervoerd door een locomotief. De stoomlocomotief, Locomotion no. 1, werd ingezet tussen Stockton en Darlington. De trein werd bestuurd door George Stephenson (1781-1848) niet alleen de machinist maar tevens de uitvinder van de eerste praktisch toepasbare stoomlocomotief. Stephensons vader werkte als stoker bij een kolenmijn en George werd machinist in de mijn van Killingworth. George had veel belangstelling voor techniek en speciaal in de stoommachine. In 1814 bouwde hij zijn eerste stoomlocomotief, de Blucher. Deze locomotief was in staat om dertig ton steenkool te trekken. Met de Blucher was de eerste locomotief op rails een feit. Weliswaar bouwde ene Richard Trevithick al tien jaar voor Stephenson een stoomlocomotief maar omdat deze met téveel kinderziektes te kampen had en praktisch niet toepasbaar was, wordt Stephenson toch als de bouwer van de eerste bruikbare locomotief gezien. In 1821 begon de aanleg van de Stockton en Darlingtonspoorlijn. De lijn werd, op deze dag, 191 jaar geleden tevens geopend. De, door Stephenson bestuurde, Locomotion trok tachtig ton aan kolen en lood en er was, bij wijze van proef, een wagon aan gekoppeld voor passagiersvervoer. Aan boord waren enkele personen. De trein deed twee uur over het traject en bereikte een snelheid van 24 mijl per uur. Later werd George Stephenson een nationale bekendheid in Engeland helemaal toen hij een door spoorwegdirecteuren uitgeschreven wedstrijd won, over welke stoomlocomotief gebruikt zou gaan worden voor het landelijk spoorwegennet in Engeland. Stephenson won die wedstrijd met zijn locomotief The Rocket. George Stephenson (1781-1848) ONDERGANG VAN DE SS ARCTIC De SS Arctic was een raderstoomboot van de Amerikaanse rederij Collins Line. Het schip was destijds de grootste en tevens mooiste van de rederij. De Arctic zonk op 27 september 1854 in dichte mist na een aanvaring met het Franse schip de SS Vesta, zestig mijl voor de kust van Cape Race, Newfoundland. Dit was de eerste grote scheepsramp op de Atlantische Oceaan. Het schip was onderweg van Liverpool naar New York. Hoewel het zicht, door de mist, nihil was minderde de kapitein James C. Luce geen vaart. Precies een jaar daarvoor kwam de Arctic, in hetzelfde gebied en eveneens in dichte mist, bijna in aanvaring met een zeilschip. Deze keer kwam de Arctic er echter niet zo goed vanaf. De Vesta kwam plotseling vanuit de mist en ramde de Arctic aan stuurboordzijde. De Vesta wist, ondanks de schade, land te bereiken. Kapitein Luce probeerde voor zijn SS Arctic hetzelfde te doen door op volle snelheid richting Newfoundland af te varen. Daarbij kwam de Arctic nog eens in aanvaring met een reddingboot van de Vesta. De Arctic maakte steeds meer water en zonk uiteindelijk. Er waren 434 mensen aan boord van de Arctic. Op de zes reddingboten was plaats voor maar tweehonderd man. Bij de ramp kwamen bijna vierhonderd mensen om het leven waaronder, de echtgenote, de enige dochter en de jongste zoon van de Collins Line-reder Edward Knight Collins. De verhalen gingen daarna dat sommige bemanningsleden van de SS Arctic er vandoor gingen met reddingboten, terwijl ze passagiers achterlieten. De kapitein James Luce overleefde de ramp wel. Hij probeerde zijn elfjarige gehandicapte zoon nog te redden, maar deze overleefde het niet. Van de 281 passagiers aan boord overleefden 23 het. Van de 153 bemanningsleden overleefden 61 de ramp. Geen van de vrouwen en kinderen aan boord overleefden de ramp. Twee reddingboten van de Arctic bereikten op eigen kracht de kust van Newfoundland. Andere overlevenden werden opgepikt door te hulp geschoten andere schepen. Drie andere reddingboten verdwenen in de mist en zijn nooit terug gevonden. TEWATERLATING RMS QUEEN ELIZABETH In 1938 werd, op 27 september, het passagiersschip RMS Queen Elizabeth te water gelaten door toenmalig Koningin-gemalin Elizabeth Bowes-Lyon (1900-2002), ze was de echtgenote van Koning George VI en moeder van de huidige Koningin Elizabeth. Op de foto zijn Elizabeth en haar zus Margaret als nog jonge prinsessen te zien. Ze waren bij de doop van het schip aanwezig. In de Tweede Wereldoorlog speelde de RMS Queen Elizabeth een belangrijke rol als troepenschip. Begin jaren zeventig is het schip uit de vaart genomen en werd omgebouwd tot drijvende universiteit door een Chinese scheepsmagnaat. In januari 1972 brak er echter brand uit op de Queen Elizabeth, omdat de brand op meerdere plaatsen ontstond rees de verdenking van brandstichting, bovendien had reder C.Y. Tung het schip voor een aanzienlijk hoger bedrag dan de werkelijke waarde verzekerd. Het verkoolde wrak heeft nog gediend als hoofdkwartier van MI6 in de James Bond-film “The Man with the Golden Gun” uit 1974. JARIG Op 27 september zijn onder anderen geboren: KLM-piloot Koene Dirk Parmentier (1904-1948). Als gezagvoerder van de Uiver vloog hij in 1934 in de Melbourne Race van Engeland naar Australië en behaalde een eervolle tweede plaats. Na de oorlog verongelukte hij op 21 oktober 1948 met de Lockheed Constellation PH-TEN in Schotland. De Amerikaanse acteur William Conrad (1920-1994). Hij werd bekend door zijn hoofdrollen in televisieseries als "Cannon" en "Jake and the Fatman". Voormalig voetballer en Nederlands bondscoach Dick Advocaat (1947). Recent is hij nog assistent-bondscoach geweest van het Nederlands Elftal, momenteel is hij trainer voor de Turkse club Fenerbahce. De Amerikaanse zanger en acteur Marvin Lee Aday (1947), beter bekend als Meat Loaf. Hij werd bekend door zijn hit "Paradise by the dashboard light" die hij zong samen met Ellen Foley. De Amerikaanse actrice Gwyneth Paltrow (1972). Ze speelde in films als “Hook”, “Malice” en “Shakespeare in Love”. Meer nostalgische verhalen en foto’s van vroeger zijn te vinden op de website http://mailgroep.seniorweb.nl/nostalgie/. De website van de Nostalgiegroep bij Seniorweb is gemaakt door Jan Arntzenius. Jan Boonstra is host en Ria Bijl is co-host van de Nostalgiegroep. De Nostalgiekrant wordt geschreven en samengesteld door Jan Boonstra. Bronnen: Wikipedia, Vandaag in het Verleden, Nieuwsdossier en Kroniek van de 20ste Eeuw. Mail: j.boonstra13@upcmail.nl © Jan Boonstra, Nostalgiegroep, Seniorweb, 27 september 2016



































Catharina48 27 sep 2016 07:59 Die naam in de titel.....zullen weinig mensen iets zeggen maar als je hier al de 1e 2 woorden leest weet je het metten:



Meat Loaf, geboren als Marvin Lee Aday (Dallas, 27 september 1947), is een Amerikaanse rockzanger en acteur. Hij werd vooral bekend door zijn rockhit Paradise by the Dashboard Light van zijn album Bat Out of Hell (1977), die hij zong met Ellen Foley. De teksten en muziek zijn van Jim Steinman.



Meat Loafs optredens worden gekenmerkt door theatrale acts. In een interview in de Volkskrant in 2003 zei hij: "De meeste rockbands denken dat het voldoende is gewoon hun liedjes te spelen. Ik niet. Mensen moeten meegesleept worden in een drama. Ieder hoekje van het podium moet worden benut. [...] Een beetje op en neer springen is niet genoeg. Je moet alles uit de kast halen en je inleven in een rol, elke dag weer."



In 1994 won Meat Loaf de Grammy Award for Best Rock Vocal Performance, Solo voor zijn "I'd Do Anything for Love (But I Won't Do That)".



Carrière



Meat Loaf speelde de rol van Eddie in The Rocky Horror Picture Show (1975) en die van Robert Paulson in Fight Club (1999). Ook speelde hij "The Lizzard" in The 51st State (2001).



In 1992 speelde Meat Loaf de rol van Hoover in Leap of Faith, met Steve Martin in de hoofdrol. Meat Loaf speelde de muzikaal leider van een rondtrekkende kerk. Aardig detail: wanneer hij de autoradio aanzet, komt "Paradise by the Dashboard Light" uit de luidsprekers. In 1997 speelde hij de rol van buschauffeur Dennis in Spice World. In 2006 bracht hij een album uit: het derde deel van Bat Out of Hell, getiteld The Monster Is Loose. In 2006 speelde hij in de rockfilm Tenacious D in the Pick of Destiny de vader van JB (Jack Black). Op 27 juni 2007 gaf Meat Loaf een concert in een uitverkochte Heineken Music Hall. Dit concert maakte deel uit van de tournee Seize the Night. Op 20 november 2007 zou de zanger in het kader van dezelfde tournee in Nederland een concert geven in Ahoy in Rotterdam. Het concert werd echter afgelast in verband met een cyste op zijn stembanden.



Door de jaren heen speelde Meat Loaf vaak gastrollen in films en series. Zo vertolkte hij in de Amerikaanse televisieserie House, M.D. de longkankerpatiënt Eddie en speelde hij in de serie Fairly Legal een gastrol als Charlie DeKay.



In 2010 verscheen het album Hang Cool Teddy Bear. De eerste single van dit album was "Los Angeloser".



In 2011 werkte Meat Loaf aan zijn nieuwe album Hell in a Handbasket, dat in september in Australië verscheen en begin 2012 in de rest van de wereld. De eerste single van dit album, "All of Me", kwam uit op 26 augustus. Ook werd het lied "Stand in the Storm", dat hij en zijn team Backbone hadden gezongen voor het goede doel in het programma Celebrity Apprentice, uitgebracht op zijn nieuwe album.



In april 2013 stopte Meat Loaf met toeren, omdat hij zich meer wilde toeleggen op zijn acteercarrière. Zijn laatste concert in Nederland was in mei 2013 in Zwolle.[1]



In oktober 2015 begon Meat Loaf toch weer aan een nieuwe tournee.[2] Ook kondigde hij een nieuw album aan dat Braver Than We Are moet gaan heten en naar verwachting uitkomt in september 2016. Het zal bijdragen van Jim Steinman bevatten en wordt geproduceerd door Paul Crook.[3] In juni 2016 zakte hij, inmiddels 68 jaar, tijdens een optreden in het Canadese Edmonton in elkaar en werd met een ziekenauto afgevoerd.



In september 2016 brengt Meat Loaf zijn 13e album ("Braver than we are") uit i.s.m. Jim Steinman. Zowel zangeressen Ellen Foley als Karla DeVito werken aan het album mee.

Trivia



Meat Loaf, dat gehaktbrood betekent, kreeg zijn naam, naar men zegt, van zijn vader. Meat Loaf verklaarde dit in een interview in het televisieprogramma JENSEN!. Volgens zijn biografie (To Hell and Back) kreeg hij deze naam echter van zijn honkbaltrainer. In 2001 veranderde Meat Loaf zijn voornaam Marvin in Michael.[4]



bron WikiPedia