Met weemoed....



vanaf het terras mensen kijken/1



...brak de laatste dag aan.



Wat uurtjes in de tuin van Bert doorgebracht nog op de 4e dag. Lekker gegeten. Dat hondje naast onze tafel wachtte geduldig of hij wat van zijn baasje kreeg. Laatste nacht in de B & B….koffer pakken, laatste heerlijke ontbijt met weemoed en…niet per auto en trein terug naar Praag en vervolgens met de bus naar het vliegveld. Nee een verrassing. We werden door Bert met de auto naar het vliegveld gebracht met een tussenstop. Vanuit de auto wat foto’s gemaakt van de omgeving. En wat voor tussenstop. In de voorbereiding, geduld. ©atharina





komt er nog wat deze kant op?/2





galgenmaal/3





de kathedraal in de verlichting, het laatste loopje/4





vanuit de auto/5





door onbekende dopjes/6