Premier-taal eerste klas...

Ervaringen met exorbitante vertragingen, geen zitplaats in overvolle coupés, fysieke danwel verbale agressie en noem ze maar op; als frequent treinreiziger blijven ze mij doorgaans bespaard. Noem het karma...



Het vitten op de NS is al sinds jaar en dag tot nationale sport verheven in dit landje maar ik doe er niet aan mee. Jarenlang reisde ik als forens met de auto naar mijn werk in Amsterdam en schoof toen al vrijwillig praktisch iedere ochtend én avond bij twee tot soms drie files aan. Het was eenmaal zo en daar berustte je in. Dat zullen veel forensen vandaag de dag nog steeds doen en die hoor je ook nauwelijks.

Diezelfde berusting daalt over mij neer als het eens een keertje niet mee zit op het spoor.

Maar vandaag gaat het als vanouds weer probleemloos in een overigens wel volle intercity richting Den Bosch. Probleemloos althans hier in de tweede klas... Vanuit het belendende treinstel van de eerste klas neem ik namelijk vaag een woordenwisseling waar en dat is wel bijzonder omdat je dat al helemaal niet vanuit die 'klasse' verwacht. Het tumult wordt ook almaar luider en om mij heen zie ik nu steeds meer gerekte halzen richting het compartiment der eerste klasse draaien.

'Pleurt een end op man. Wat wil je nou, dienstklopper!', horen wij nu duidelijk een mannenstem roepen wanneer tijdens deze tirade de schuifdeur wordt geopend door een angstig kijkende bejaarde vrouw die vermoedelijk uit voorzorg bij 'ons' een veilig heenkomen zoekt. Ergens achter mij hoor ik iemand honend zeggen dat Mark Rutte vandaag zeker meereist.

Alom verkneukeld gegrinnik hier in de tweede klasse maar ook een groeiende nieuwsgierigheid. Wat is daar in vredesnaam aan de hand? Korte tijd later verschijnt een stoïcijns kijkende conducteur, waarop mijn buurman direct vraagt of alles oké is. De wat oudere conducteur die kennelijk niet staakt en wiens pis nauwelijks nog lauw gemaakt lijkt te kunnen worden, knikt geruststellend. Wel loopt hij snel door naar achteren zonder onze plaatsbewijzen te controleren.

Wellicht tot grote opluchting van een enkeling die meende vandaag de gok te kunnen nemen om gratis te reizen.

Eenmaal op het Bossche station zie ik bij het uitstappen een man - nee, het is niet onze premier - geflankeerd door twee kerels in zo'n fluoriserend hesje gedwee het perron aflopen. Kennelijk heeft de man toch meer op zijn kerfstok dan alleen a free ride. De mannen van de spoorwegpolitie waren vermoedelijk al ingeseind door de conducteur die wijselijk gehoor gaf aan 's mans verzoek op te pleuren en zodoende een exces van de situatie in de trein te voorkomen. Denk ik.

Afgelopen weekend was er een demonstratie in Amsterdam tegen de toenemende tweedeling en polarisatie en juist vóór diversiteit in onze maatschappij. Een vrouw hield daarbij een bord omhoog met de tekst: 'Fleur op!'

Da's andere taal. Wat één zo'n lettertje al niet doet...

©Marcel Rutten