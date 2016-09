Glasblazerij Sazava

Dag 5 stedentrips Praag en Kutna Hora

Met de auto van Bert richting vliegveld Praag deels over de binnenwegen om nog een indruk te krijgen van het landschap.

De tussenstop werd bereikt. Lekker rustig, camera in de aanslag om deze kunst vast te leggen.

Sazava is de plaats waar de glasblazerij is. ook een rivier is er naar vernoemd, een zijtak van de Moldau.

Een aanrader om hierheen te gaan ook als je in Praag bent is het goed te doen.

In dit stadje had ik nog wel willen dwalen. Er was tijd voor geweest, achteraf. Jammer.

Nog een stukje te gaan, wordt vervolgd.

©atharina