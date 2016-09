DE NOSTALGIEKRANT 28-09 met Helen Shapiro

Andere artikelen







Deze dag in de geschiedenis 28 september 2016 – 9e jaargang, nr. 2043 OUD NIEUWS Bronnen: Kroniek van de 20ste Eeuw en Wikipedia KONINGIN JULIANA OPENDE VELSERTUNNEL Op 28 september 1957 opende koningin Juliana de Velsertunnel. De Velsertunnel is een spoortunnel en autosnelwegtunnel die onder het Noordzeekanaal loopt. Oorspronkelijk was er een spoorbrug over het Noordzeekanaal. Deze spoorbrug blokkeerde echter het scheepvaartverkeer en daarom werd besloten tot de bouw van een tunnel. De tunnel, met als diepste punt 23 meter onder NAP, werd gebouwd tussen 1941 en 1942 en tussen 1952 en 1957. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de bouw van de tunnel gestopt. Na de oorlog kwam er een nieuw ontwerp op tafel voor zowel de verkeers- als spoortunnel. Duizend arbeiders werkten aan het project en de kosten waren 130 miljoen gulden. De totale lengte van de autotunnel is 1664 meter. De lengte van de spoortunnel is 3324 meter. De spoortunnel is een stuk langer omdat de helling voor treinen minder steil moet zijn. In april 2016 is begonnen aan een renovatie van de Velsertunnel. De installaties en vluchtwegen waren aan vervanging toe en het kwam regelmatig voor dat te hoge vrachtwagens zich vast reden in de tunnel. Als alles goed gaat is de tunnel in januari 2017 gereed. Na de ingebruikname van de tunnel werd de Velserspoorbrug afgebroken. Deze brug werd in 1905 geopend en was met 128 meter lengte lange tijd de grootste draaibrug van Europa. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de brug geschikt gemaakt voor voetgangers en fietsers. Op het moment van opening van de Velsertunnel werd de brug dus overbodig. De Velsertunnel eind jaren vijftig. BRAND HOTEL EINDHOVEN Hotel 't Silveren Seepaerd was een hotel-restaurant aan het Stationsplein in Eindhoven. In de nacht van 28 september 1971 brak er brand uit. De brand, die begon op de begane grond, breidde zich razendsnel over het vier verdiepingen tellende hotel uit. De vluchtwegen in het hotel waren slecht aangegeven en door de enorme rookontwikkeling, was ontsnappen bijna onmogelijk. Van de op dat moment 86 in het hotel aanwezige gasten kwamen elf mensen bij de ramp om het leven. Zestien mensen raakten (ernstig) gewond. De dag daarvoor was juist het voetbalelftal van Chemie Halle uit Oost-Duitsland (de DDR) in het hotel getrokken. Ze zouden op deze dag, vandaag precies 45 jaar geleden, tegen PSV spelen in de eerste ronde van de Europacup III. Een van de spelers kwam om bij de brand. De wedstrijd werd afgelast. De oorzaak van de brand is nooit achterhaald. Een buschauffeur had vuur in het restaurant van het hotel gezien en hij waarschuwde de portier, maar er was toen al zoveel rookontwikkeling dat beide mannen het hotel niet verder binnen durfden te gaan. Toen de brandweer arriveerde concentreerden ze zich eerst op het redden van de hotelgasten. Sommigen waren al uit de ramen gesprongen. Om kwart voor acht 's ochtends was de brand onder controle. Het nablussen duurde de hele dag. De brand in 't Silveren Seepaerd leidde tot strengere brandvoorschriften voor hotels en restaurants in heel Nederland. 14 NEDERLANDSE DODEN BIJ VLIEGTUIGCRASH In 1992 stortte op 28 september een Airbus A300 neer bij Kathmandu in Nepal. Alle 167 inzitten van het toestel, onder wie veertien Nederlanders, kwamen om het leven. Het was een vlucht van Pakistan International Airlines (PIA) en deze was vertrokken uit Karachi. TWEE DODEN DOOR MONSTERTRUCK Twee jaar geleden, op 28 september 2014, vielen er drie doden en 24 gewonden toen een monstertruck het publiek inreed bij een evenement in Haaksbergen. De chauffeur en de stichting die het evenement organiseerde zijn door de rechter veroordeeld voor dood door schuld, hier zijn zowel de chauffeur als de stichting tegen in beroep gegaan. STORMVLOED IN JAAR 1014 De Stormvloed van het jaar 1014, op de 28ste september, resulteerde in wat heel waarschijnlijk de eerste doorbraak van de daarvoor vrijwel gesloten kustlijn van de Lage Landen was. Uit geschiedschrijving blijkt dat met name het toenmalige Zeeuwse eiland Walcheren zware schade heeft geleden. Het herstel moet zeer veel tijd hebben gekost. De kroniek van de abdij van Quedlinburg in Saksen maakt melding van duizenden doden bij deze stormvloed. Een stormvloed is het opstuwen van zeewater door stormwinden. Een stormvloed is extra vervelend als deze de kust tegelijk bereikt met vloed of springvloed. Dit laatste was het geval bij de watersnood van 1953. Walcheren was al in de tijd van de Romeinen bewoond gebied. Domburg was in die tijd de belangrijkste handelsplaats. Domburg heette in die Romeinse tijd Walichrum, wat de oorsprong van de naam Walcheren verklaart. In de derde en vierde eeuw overstroomde een groot deel van Zeeland en het gebied bleef vervolgens lange tijd zo goed als onbewoond. In de negende eeuw werden ringwalburgen aangelegd als bescherming tegen de Noormannen. Plaatsnamen als Middelburg en Domburg herinneren hier nog aan. Om zich tegen overstromingen te beschermen wierpen boeren terpen op. Nadat het gebied getroffen werd door de stormvloed van 1014, werd Zeeland vanaf de 11e eeuw stukje bij beetje ingepolderd door monniken uit Vlaanderen. De vruchtbare Zeeuwse klei is geschikt voor landbouw en de welvaart in het gebied nam mede toe dankzij de handel overzee. Vanaf de 12e eeuw kwamen er steeds meer dorpen en steden. RAMP MET ESTONIA De Estonia was een veerboot die vandaag 21 jaar geleden op 28 september 1994 op weg van Tallinn naar Stockholm, in de Oostzee, zonk. Deze ondergang van de Estonia is met 852 slachtoffers de grootste scheepsramp uit de Europese naoorlogse geschiedenis. Slechts 137 opvarenden overleefden het. Er waren twee Nederlandse vrachtwagenchauffeurs aan boord, een van beiden Tom de Klerk kwam eveneens om het leven. PAUS VOOR 33 DAGEN Paus Johannes Paulus I, geboren als Albino Luciani (1912-1978), was paus van 26 augustus 1978 tot zijn overlijden op 28 september 1978. Zijn pontificaat duurde slechts 33 dagen. Johannes Paulus I was de opvolger van Paus Paulus VI. In de korte tijd dat hij paus was werd hij al gauw bekend als “de lachende paus”. Voorafgaand aan zijn pontificaat was hij patriarch van Venetië. Hij was de eerste paus in de geschiedenis met een dubbele naam. Hij was een bescheiden man en zag als eerste paus af van een kroning. Na zijn plotselinge overlijden waren er speculaties over het al dan niet natuurlijke karakter daarvan. Volgens arts Buzzonetti, verbonden aan het Vaticaan, zou de paus zijn overleden aan een acute hartaanval. Hij werd dood in zijn bed gevonden door zuster Vincenza, die al in dienst van Albino Luciani was sinds 1959. Het lichaam van Johannes Paulus I werd op 4 oktober 1978 begraven en bijgezet in de Sagre Grotte Vaticane onder de Sint Pietersbasiliek. Tijdens de dienst prees kardinaal Carlo Confalonieri de overleden paus en wees erop dat het niet de duur van een pontificaat was die de betekenis van een paus bepaalde, maar eerder de invulling die de persoon er aan gaf. Het daarop volgend conclaaf vond plaats van 14 tot 16 oktober 1978 en bracht de eerste niet-Italiaanse paus voort sinds de dood van de uit de Nederlanden afkomstige paus Adrianus VI in 1523. De Poolse kardinaal Karol Wojtyla nam de naam Johannes Paulus II aan als eerbetoon aan Albino Luciani. JARIG Op 28 september zijn onder anderen geboren: De Nederlandse toneel- en filmactrice Lily Bouwmeester (1901-1993). In de jaren dertig speelde ze in films als “Pygmalion”, “Vadertje Langbeen” en “Morgen gaat het beter”. Ze kreeg zelfs een aanbod van de Amerikaanse filmmaatschappij Paramount, maar sloeg dit af omdat haar echtgenoot niet mee wilde verhuizen naar de Verenigde Staten. De Italiaanse acteur Marcello Mastroianni (1924-1996). Hij speelde onder meer in de film “La Dolce Vita” van Federico Fellini met als tegenspeelster Anita Ekberg. De Franse actrice en zangeres Brigitte Bardot (1934). Als sekssymbool was BB het Franse antwoord op de Amerikaanse Marilyn Monroe (MM). Haar grote doorbraak als filmactrice vond plaats in 1956 met “Et Dieu... crea la femme”, een film van Roger Vadim. Sinds de jaren ‘70 van de vorige eeuw zet ze zich in als dierenactiviste tegen bijvoorbeeld de zeehondenjacht. De Amerikaanse soul- en popzanger Ben E. King (1938-2015). In Nederland is hij vooral bekend van zijn hit “Stand by me”. De Britse zangeres Helen Shapiro (1946). Ze had hits als “Walkin’ back to happiness”, “Queen for tonight” en “You don’t know”. Sportbestuurder Michael van Praag (1947). Hij is veertien jaar voorzitter geweest van Ajax. Hij heeft een poging gedaan FIFA-voorzitter Blatter op te volgen, maar dat is niet door gegaan. De Nederlandse filmactrice Sylvia Kristel (1952-2012). Ze speelde in films als “Emanuelle”, “Lady Chatterley’s Lover” en “Pastorale 1943”. Televisiepresentatrice en zangeres Angela Groothuizen (1959). Ze werd bekend als zangeres in de meidengroep Dolly Dots. Ze is jurylid geweest in RTL4-programma’s als “X-Factor” en “The Voice”. Zangeres Esmée Denters (1988). Ze werd ontdekt door een zelfgeplaatst filmpje op YouTube. Ze kreeg daardoor een platencontract bij het label van Justin Timberlake. Meer nostalgische verhalen en foto’s van vroeger zijn te vinden op de website http://mailgroep.seniorweb.nl/nostalgie/. De website van de Nostalgiegroep bij Seniorweb is gemaakt door Jan Arntzenius. Jan Boonstra is host en Ria Bijl is co-host van de Nostalgiegroep. De Nostalgiekrant wordt geschreven en samengesteld door Jan Boonstra. Catharina48 28 sep 2016 18:28 Helen Shapiro (Bethnal Green, Londen, 28 september 1946) is een Britse zangeres. Ze brak in 1961 op 14-jarige leeftijd door met het liedje Don't treat me like a child en had datzelfde jaar haar grootste hit met het nummer Walkin' back to happiness.





Biografie



Helen Shapiro groeide op in Hackney in Londen. Haar grootouders waren Joodse immigranten uit Rusland. Ze groeide op in een arm gezin, waar geen geld was voor een platenspeler. Muziek werd echter wel gestimuleerd in het gezin. Zo leerde Shapiro als kind banjo spelen en zong ze soms mee met haar broer Ron in een jazzgroepje. Als jong meisje had ze al een lage stem, wat haar de bijnaam Foghorn (misthoorn) opleverde. Eind jaren 50 zong ze in het groepje Susie & The Hula-Hoops, waar ook de latere T-Rex-zanger Marc Bolan deel van uitmaakte. Shapiro overtuigde haar ouders om zanglessen voor haar te betalen en kwam zo terecht bij Maurice Berman's Singing Academy. Daar werd ze in 1961 op 14-jarige leeftijd ontdekt door John Schroeder, die erg enthousiast was over haar stem. Hij maakte een opname en liet die aan zijn baas, de producer Norrie Paramor horen, die in eerste instantie dacht dat de stem van een jongen was.



Shapiro kreeg een contract en mocht direct haar eerste singletje opnemen. Schroeder zocht naar een liedje dat goed bij haar leeftijd paste en schreef met Mike Hawler voor haar Don't treat me like a child. Met haar debuutsingle brak ze direct door; hij haalde de derde plaats in de UK Singles Chart. Voor een opvolger wilde Schroeder niet in hetzelfde thema blijven hangen en hij schreef You don't know. Met dat nummer had ze haar eerste nummer 1-hit en ze werd daarmee de jongste zangeres met een nummer 1-hit in het Verenigd Koninkrijk. You don't know kwam ook in Nederland en Vlaanderen in de hitparade. Haar grootste hit had ze echter met haar derde single: Walkin' back to happiness. Als promotie werd een 15 minuten durend Look at Life-filmpje gemaakt waarin de totstandkoming van het singletje getoond werd. Doordat dit filmpje in veel Britse bioscopen vertoond werd voor de hoofdfilm, kreeg het nummer veel publiciteit. Ondanks dat ze met dit nummer weer een Britse nummer 1-hit scoorde, het nummer ook in de Verenigde Staten werd uitgebracht en ze het mocht zingen in de populaire Ed Sullivan Show, kwam het daar niet verder dan één week op de honderdste plaats in de Billboard Hot 100. In de Benelux en West-Duitsland werd het haar grootste hit. Shapiro zelf had dit succes niet verwacht, omdat ze het nummer nogal oubollig vond.



Begin 1962 had Shapiro haar laatste grote successen met Tell me what he said en haar debuutalbum 'Tops' with me. Beide haalden de tweede plaats in de Britse hitlijst. Voor de Duitse markt, waar Walkin' back to happiness 'slechts' tot de dertigste plaats was gekomen, werd dit nummer in het Duits als Frag mich nicht warum opgenomen. Direct daarna kwam ook Komm, sei wieder gut (I apologize) uit. Beide singles haalden in West-Duitsland de 31e plaats. In de jaren daarna bleef Shapiro Duitse vertalingen voor de Duitse markt uitbrengen en vanaf 1964 werden er ook speciaal Duitstalige nummers voor haar geschreven. Met deze nummers had ze echter niet veel succes.



In Engeland bleef ze gedurende de jaren 60 ook doorgaan met het uitbrengen van nieuwe nummers, maar ze kon daarmee het succes van 1961 niet meer evenaren. Na Tell me what he said had Shapiro nog zeven hits, waarvan de nummer 8-hit Little Miss Lonely uit 1962 de grootste was. Hoewel haar platen minder goed verkochten bleef ze begin jaren 60 erg populair. In 1963 toerde ze samen met The Beatles door Engeland, waarbij The Beatles onder haar naam op de affiches stonden. Op 4 oktober 1963 traden Helen Shapiro en The Beatles allebei op in het televisieprogramma Ready Steady Go!. Shapiro zong daar haar nummer Look who it is. In het clipje zingt ze John Lennon, George Harrison en Ringo Starr toe. Gedurende de tournee door Engeland werden de Beatles populairder en werden zij de hoofdact. John Lennon en Paul McCartney schreven voor haar het nummer Misery, maar Shapiro's producer Paramor koos ervoor het nummer Queen for tonight, een cover van Johnny Hallydays King for tonight uit te brengen. Queen for tonight werd een bescheiden hitje en The Beatles namen Misery later zelf op voor hun album Please Please Me.



Nadat met The Beatles de beatmuziek populair werd, ging de populariteit van Helen Shapiro achteruit. In 1964 had ze haar laatste Britse hit met Fever. Daarna ging ze tot 1969 door met het opnemen van singles, maar deze kregen nauwelijks bekendheid. Vanaf de jaren 70 legde Shapiro zich toe op jazz (samen met Humphrey Lyttelton) en musicals. Haar grootste rol was de rol van Nancy in de musical Oliver!, die ze in 1983 vertolkte. Een paar jaar later kreeg ze ook een rol in de Britse soapserie Albion Market, die echter niet lang gelopen heeft. In 1987 bekeerde ze zich tot het Christendom en ze heeft sindsdien ook enkele gospelplaten opgenomen. Helen Shapiro schreef in 1993 haar autobiografie, getiteld Walking back to happiness, en stapte in 2002 definitief uit de showbusiness om zich toe te leggen op het organiseren van muzikale avonden, waarin ze het evangelie uitdraagt en spreekt over hoe ze Jezus gevonden heeft. Dit doet ze onder de noemer Manna Music. Tegenwoordig is ze getrouwd met acteur John Judd.