Andere artikelen







Alles nur scheiße...







Hij ploft met een diepe en bijna dramatische zucht in de stoel tegenover me. Zo diep dat je bijna gaat denken dat hij op een reactie rekent, maar ik knik alleen vriendelijk. De man - hij zal ergens begin veertig zijn - kijkt me aan en ik voel me nu toch wel aangesproken om op zijn gemoedstoestand te reageren. Alles okay?', vraag ik voorzichtig en eigenlijk tegen beter weten in want je begint ook niet direct met 'Es geht Ihnen nicht besonderes Gut, oder?' Je geeft iemand liever nog een alternatief, nietwaar. Een escape om het toch maar liever gewoon op okay te houden en anderen je ellende te besparen.

O ja, ik bevind mij dus in de Keolis stoptrein van Düsseldorf naar Venlo. Vandaar het Duits maar ik zal het verder zoveel mogelijk Hollands houden. De man maakt helaas geen gebruik van de door mij aangeboden ontsnappingsclausule en antwoordt onverdroten: 'Ist ja alles scheiße Heute' en begint ongevraagd zijn ellende uit de doeken te doen. Iets wat in mijn ervaring - en die heb ik - zeer on-Duits is. Wij lockere Höllander praten toch net even wat makkelijker over onze sores tegen een volslagen wildvreemde. Maar hij dus kennelijk ook. De man vertelt over het Junggesellinnenabschied (vrijgezellenfeestje) afgelopen avond en nacht en dat ie 'm behoorlijk geraakt heeft. Qua drank dan, niet de vriend. Vanmorgen had ie wel een barstende koppijn en op weg naar zijn werk werd hij ook nog eens aangehouden voor een routinecontrole en moest vervolgens een alcoholtest ondergaan. Én de auto dus laten staan. Vermoedelijk zijn bij het openen van het raampje alsnog de nodige alcoholdampen via zijn poriën vrijgekomen. Dan heeft hij gisteren wel heel goed zijn best gedaan, reageer ik nog monter. Ist doch Blöd!' vindt hij zelf. En dan kreeg hij ook nog eens de wind van voren van zijn bazin. 'Die blöde Kuh. Komplette Irrsinn heute. Alles nur scheiße!'

Hij scheldt nog even door in Duitse krachttermen die zelfs ik niet machtig ben en houdt zich dan verder rustig tot Mönchengladbach waar hij eruit moet. Wel krijg ik, mogelijk als dank voor mijn luisterend oor nog een schönen Tag und gute Reise toegewenst. Uiteindelijk blijven ze toch wel höflich hè... © Marcel Rutte









Geplaatst op 29 september 2016 06:23 en 24 keer bekeken

Geef uw reactie | Tip een vriend | Begin uw eigen weblog



Deel dit artikel via:











R eacties van leden



Je reactie

Naam Gast Reactie



Beveiligingsvraag



Welk dier is dit?















Catharina48 29 sep 2016 06:32 Zo kwam ik gisteren te zitten naast een stewardess die uit LA kwam met een jetlag van 9 uur...ik vroeg haar o.a. wat het meeste indruk had gemaakt in haar carrière...o.a. de Chinese Muur...beslist niet de stad, daar is het niet te doen met de smog.....tot Hollands Spoor een leuk gesprek in vogelvlucht



op de terugweg keek ik naar het verleden oftewel reed achteruit...ik wilde het proberen, de kans dat ik de boel onder kots op jouw schoot is er...de man aan de andere kant van het pad zei nog een plastic tasje hebben? waarna hij prompt in diep slaap viel, de conducteur die kwam controleren en zei die laten we maar slapen...de trein stopte op Leiden centraal waar hij wakker schoot en eruit moest



er werd omgeroepen dat de trein van Leiden > Alphen niet reed...ik de bus naam die overval zat en stond maar ik had plek, een aardig gesprek ontstond met de medepassagiers..ze mij vroegen hoe die bus nou reed omdat het centrum van Leiden open lag....een 2e bus er meteen achteraan kwam.....of er nog wijn was en bitterballen...zo gezellig allemaal...leven het openbaar vervoer...kanonnen dat kwam er even spontaan uit....mensen vertellen dus hun verhaal gemakkelijker aan een wildvreemde