Huis Marseille met Scarlett Hooft Graafland



ik zeg niets laat de beelden spreken



Eigenlijk ben ik nog niet klaar met het vorige museum Foam op de Keizersgracht, na Wei Wei wat nog meer te zien, dat komt zeker. Wat stappen verderop die Keizersgracht van 609 naar 401 heb je Huis Marseille, prachtig pand van buiten en binnen. Ik wist nog niet wat me te wachten stond. Toen ik 1 foto zag was ik helemaal om. Hier aub meer van…..wat moet ik toevoegen met mijn woorden? Ik werd erin gezogen als ik ervoor stond. Ook ik was gesluierd….mijn hersenen konden het niet aan, ik wilde weer terug nog een rondje maken…en ach kijk zelf maar naar het werk van Scarlett Hooft Graafland. Wil je meer dan wat ik hier meemaakte ga dan op 2 oktober, al heel snel naar Huis Marseille die organiseert een exclusieve avond met deze fotograaf…..kijk voor meer informatie op de site van Huis Marseille. Dan weet je nu waarom ik dit eerst doe dan al het andere werk wat nog te wachten staat. De naam van deze expositie: Shores like you.

©atharina



















































