DE NOSTALGIEKRANT 29-09 met Anita Ekberg film

van Jan zelf





Deze dag in de geschiedenis

29 september 2016 – 9e jaargang, nr. 2044

OUD NIEUWS

Bronnen: Kroniek van de 20ste Eeuw en Wikipedia

Beste mensen, ik ga er even twee weken tussenuit, helaas is er in die periode geen Nostalgiekrant.

Ik ga met vakantie naar de streek van mijn jeugd; Zuid-Limburg, mijn nostalgie dus...

Wel blijf ik online (wifi, tablet) maar ben niet in staat om daar Nostalgiekrant te maken.

Ik hoop deze zo gauw mogelijk, na thuiskomst midden oktober, weer op te pakken.

Ik wens jullie allemaal een paar goede weken toe en hartelijke groeten, Jan (nu nog vanuit Zaandam).

BUSONGELUK VALKENBURG

Achttien Waalse mijnwerkers en een Limburgse gids kwamen 62 jaar geleden, op 29 september 1954, bij een busongeluk in het Limburgse Valkenburg aan de Geul om het leven toen de remmen van de bus het op de steile Cauberg begaven. Met hoge snelheid raasde de bus de Cauberg af. Onderweg werd een overstekende voetganger aangereden. De chauffeur kon vervolgens het Mergelmonument niet ontwijken, waardoor de bus opengereten werd en een aantal passagiers uit het voertuig werd geslingerd. De bus kwam tegen een gevel tot stilstand.

Dus vormde onderdeel van een colonne met zeven bussen. Ze waren die regenachtige ochtend vanuit Wallonië richting Valkenburg vertrokken voor een dagje uit. In totaal zaten in de zeven bussen meer dan tweehonderd passagiers.

Later bleek dat het bekend was dat er problemen met de remmen van de verongelukte bus waren.

NIEUWE IJSSELBRUG

Aanleg van de Nieuwe IJsselbrug

De Nieuwe IJsselbrug is een brug over de rivier de IJssel bij Zwolle. Aansluitend aan de brug, waarover de A28 loopt, ligt het knooppunt Hattemerbroek waar de A50, N50 en de A28 samenkomen. De brug werd vandaag 46 jaar geleden, op 29 september 1970, opengesteld voor het verkeer. Sindsdien groeide het verkeer uit naar ongeveer 120.000 voertuigen dagelijks. De brug is samen met het traject naar Meppel het grootste knelpunt van Noordoost Nederland.

De Nieuwe IJsselbrug ligt een paar honderd meter ten noorden van de oude IJsselbrug en de spoorbrug over de IJssel. Op de brug bevindt zich de provinciegrens, alhoewel de welkomstborden van de provincie Overijssel niet op de brug zelf staan maar bij de afslag Zwolle-zuid. De oude IJsselbrug werd op 4 oktober 1947 heropend door de Minister van Openbare Werken en Wederopbouw, ir. H. Vos. De IJsselbrug, die in 1930 werd opengesteld, is tijdens de Tweede Wereldoorlog tweemaal vernield. Eerst door het Nederlandse leger in mei 1940 om de opmars van de Duitsers te hinderen; de tweede keer in 1945 door het Duitse leger om het de geallieerde troepen moeilijk te maken verder op te rukken. Stichting Boogbrug uit Vianen beijvert zich om deze brug op de monumentenlijst te krijgen.

FABELTJESKRANT VOOR HET EERST OP TV

De allereerste uitzending van de Fabeltjeskrant kwam vandaag 48 jaar geleden op 29 september 1968 op televisie. De Fabeltjeskrant was een dagelijks terugkerende korte uitzending juist voor kinderbedtijd op de televisie over de gebeurtenissen in het Grote Dierenbos in Fabeltjesland. Het nieuws werd voorgelezen door meneer de Uil (Jacob). Ook bij onze zuiderburen, in Vlaanderen, groeide een hele generatie op "onder de vleugels van Meneer de Uil". "Echt waar? Echt waar!" De bedenker van de Fabeltjeskrant was Leen Valkenier. Het programma werd geproduceerd door Thijs Chanowski. De eerste poppen werden met de hand gemaakt door Joke Aletrino. De allereerste fabels en personages waren geïnspireerd op de verhalen van Jean de La Fontaine, maar al heel gauw ging de Fabeltjeskrant meer op "het echte leven" lijken. In de vier jaar waarin de eerste serie op tv was, ontwikkelde het zich tot het best bekeken programma van die tijd. Het aantal kijkers lag tussen de een en twee miljoen per dag. Ogenschijnlijk was het programma bedoeld voor kleuters, maar door allerlei toespelingen op de landelijke politiek was het ook voor veel volwassenen leuk. In een periode dat Joop den Uyl minister-president was, werkte een Meneer de Uil uit de Fabeltjeskrant bij menigeen op de lachspieren. Na vier jaar en 1041 afleveringen kwam er in 1973 een einde aan de Fabeltjeskrant.

In 1985 kwam producent Loek de Levita nog met een nieuwe reeks afleveringen die ook meteen weer een groot succes werden. Doordat Nederland was veranderd in een multiculturele samenleving deden er toen nogal wat exotische dieren als Zaza Zebra, Chico Lama en Mister Maraboe, uit het Derde Dierenbos (lees: Derde Wereld) hun intrede. De tweede serie eindigde vier jaar later in 1989. Totaal aantal afleveringen kwam zo op 1640.

Stemmen werden gedaan door o.a. Frans van Dusschoten, Ger Smit, Elsje Scherjon en Aart Staartjes.

Ook internationaal was de Fabeltjeskrant een succes. De rechten werden verkocht aan meer dan veertig landen. In 2005 werd het programma in ons land nog verkozen tot beste kinderprogramma ooit.

ALL YOU NEED IS LOVE

Op 29 september 1992 ging de toenmalige publieke omroep Veronica van start met het programma “All you need is love”. Bovenstaande foto is er één uit die eerste aflevering in 1992; Robert ten Brink komt binnen met een kandidate. Robert ten Brink is het programma, met een titelsong van de Beatles, tot op heden blijven presenteren. Geliefden worden bij elkaar gebracht of mensen worden in de gelegenheid gesteld op televisie te zeggen hoeveel ze van elkaar houden. In 1993 werd All you need is love bekroond met de Gouden Televizierring. Met een tussenstop bij SBS6 van 1998 tot 2006, wordt het vanaf 2006 op televisie gebracht door RTL4.

HETOG VAN ALVA ARRESTEERDE NEDERLANDSE EDELLIEDEN

In 1567 arresteerde de Spaanse Hertog van Alva landvoogd van de Nederlanden, op 29 september, de Graaf van Egmont en de Graaf van Hoorn tijdens een diner op beschuldiging van hoogverraad. Beide edelmannen werden op 5 juni 1568 in Brussel onthoofd. Dat veroorzaakte veel onrust onder de bevolking. Het was één van de gebeurtenissen die aanleiding waren voor de Tachtigjarige Oorlog. De Tachtigjarige Oorlog begon in 1568 en eindigde in 1648.

JARIG

Op 29 september zijn onder anderen geboren:

De Spaanse roman- en toneelschrijver Miguel de Cervantes (1547-1616). Hij is vooral bekend door zijn boek "Don Quichot van La Mancha".

De Britse admiraal Lord Horatio Nelson (1758-1805). Hij was de belangrijkste Britse tegenstander ter zee van Napoleon.

De Zweedse actrice Anita Ekberg (1931-2015). Door Federico Fellini's film "La Dolce Vita" uit 1960 werd ze een sekssymbool.

De Amerikaanse rock 'n rollzanger en pianist Jerry Lee Lewis (1935). "Whole lotta shakin' goin' on" en "Great Balls of Fire" waren enkele van zijn hits.

De voormalige Italiaanse premier, mediamagnaat en eigenaar van voetbalclub AC Milan Silvio Berlusconi (1936). Met een geschat vermogen van 5,9 miljard is hij een van de rijkste mensen in Italië. De laatste paar jaar kwam hij meer in de belangstelling door allerlei schandalen en controversiële uitspraken dan door zijn activiteiten.

Voormalig vakbondsbestuurder en premier Wim Kok (1938). Hij was van 1994 tot 2002 de minister-president van twee achtereenvolgende Paarse kabinetten Kok I en Kok II. Van 2009 tot 2013 was Kok president van de Club van Madrid, een organisatie van ongeveer 70 voormalige staatshoofden en regeringsleiders, uit vijftig landen, om wereldwijd democratie te bevorderen.

De Poolse politicus, voormalig vakbondsleider en ex-president Lech Walesa (1943).

Acteur John Jones (1963). Hij speelde onder meer in de comedyserie "Sam Sam". Hij is de zoon van acteur en zanger Donald Jones en cabaretière Adele Bloemendaal.

Meer nostalgische verhalen en foto’s van vroeger

zijn te vinden op de website

http://mailgroep.seniorweb.nl/nostalgie/.

De website van de Nostalgiegroep bij Seniorweb

is gemaakt door Jan Arntzenius.

Jan Boonstra is host en Ria Bijl is

co-host van de Nostalgiegroep.

De Nostalgiekrant wordt geschreven en

samengesteld door Jan Boonstra.

Bronnen: Wikipedia, Vandaag in het Verleden,

Nieuwsdossier en Kroniek van de 20ste Eeuw.

Mail: j.boonstra13@upcmail.nl

© Jan Boonstra, Nostalgiegroep,

Seniorweb, 29 september 2016