Andere artikelen







La mer est là





La mer est là qui me murmure

Ces mots d'amour et d'infini

La mer est là qui me rassure

Le miracle n'est pas fini Je renaîtrai de mes blessures

La mer est là, qui me le dit

Je ne serai jamais parjure a cette nuit La mer caresse ton visage

Elle parle doucement de toi

Devais-je t'aimer davantage ?

T'ai-je donné assez de moi ?

Un brûlant état sauvage

Un feu secret inassouvi, retrouverons-nous le rivage après la nuit ? Bien sûr il y eut ces orages

De ses tempêtes et de ses cris

La mer se venge, elle nous rejette et nous renie

Sourit de nos pauvres naufrages, de leur vanité

La mer apprend l'humilité... Écoute mon âme lointaine

Comme il est fragile et précis

Ce chant qui vient des sirènes

Pour qu'elle ait peur, quelle folie

L'homme ne sera jamais lui-même

Qu'au bout du cœur de tragédie

Grand Dieu fallait-il que je t'aime en cette vie ? Et j'ai pleuré mille manières

Désespéré, abasourdi, face à la mer devant les portes de la nuit

Mais elle garde ses mystères

Même en ces soirs d'été

Même pour ceux qui l'ont chantée La mer est là qui me murmure

Ces mots d'amour et d'infini

La mer est là qui me rassure

Le miracle n'est pas fini

La mer reflète ton visage

Pour quelle étrange prophétie ?

Retrouverons-nous le rivage après la nuit ? Bien sûr il y eut ces orages

De ses tempêtes et de ses cris

La mer se moque, et nous rejette et nous renie

Elle nous gardera ses mystères même en ces soirs d'été

La mer pour ceux qui l'ont chantée. Alain Barrière











Geplaatst op 29 september 2016 15:44 en 10 keer bekeken

Geef uw reactie | Tip een vriend | Begin uw eigen weblog



Deel dit artikel via:











R eacties van leden



Je reactie

Naam Gast Reactie



Beveiligingsvraag



Welk dier is dit?















Catharina48 29 sep 2016 15:44 Barrière werd geboren in 1935 als Alain Bellec. In 1961 won hij een talentenwedstrijd en startte zo zijn muziekcarrière. In 1963 nam Barrière namens Frankrijk deel aan het Eurovisiesongfestival met Elle était si jolie. Hij eindigde 5de op 16 deelnemers. In 1964 scoorde hij zijn grootste hit met Ma vie. Ook in Vlaanderen bereikte de single de eerste plaats. De jaren nadien verzilverde hij zijn succes vooral in zijn vaderland. In 1975 scoorde hij opnieuw een hit met Noelle Cordier: Tu t'en vas (door Barry & Eileen gecoverd als If you go).



Catharina48 29 sep 2016 15:46 Tu t'en vas is bekender....