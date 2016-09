Andere artikelen







In mijn iets te hoge gras zag ik ’s ochtends een vogeltje. Hij bleef mooi zitten. Vloog niet weg. Ook niet toen ik even met een vork op het raam tikte. Het was een mooie spreeuw. Hij mankeerde wat. Anders kom je daar niet zo terecht. Kan-ie niet meer vliegen? Is-ie tegen het raam geknald? Of is hij door een lafaard met een windbuks neergehaald? Ik vind niet snel iets zielig. Maar opeens werd ik getroffen door het lot wat dit mooie vogeltje moest ondergaan. Hij moest vast nog meevliegen met zijn vriendjes onderweg naar weet ik veel. Hij moest nog van alles. Ik stond er zo een poosje naar te kijken. Hij probeerde wel wat te fladderen. Ik zei in mezelf: „Vlieg dan toch, vlieg dan toch! Even doorzetten!” Maar hij wupte wat in het rond. Heeft geen idee wat er gebeurt. Aan het eind van de dag liep ik in Utrecht. Moest daar ’s avonds ergens zijn. Omdat ik jaren in Utrecht gewoond heb, ging ik even plekken langs waar ik toen vaak kwam. Straatnamen die ik vergeten was openden luiken in mijn hoofd waar inmiddels dierbare herinneringen achter verscholen zaten. Lucasbolwerk. Nobelstraat. Janskerkhof. Domplein. Nieuwegracht. Oudegracht. Muntstraat. Ik ging een kopje koffie drinken in dezelfde tent waar ik destijds ook wel eens zat. Er was niet veel veranderd. Die zelfde gore geur van schraal bier. Aan de bar zat een man. Hij dronk een trappistje. Toen ik even naar het toilet liep, sprak hij me aan. Met driedubbele tong. „Jij bent toch…” „Klopt”, zei ik. Hij vertelde dat hij ook muzikant was geweest. Er kwam een heel verhaal van een gebroken carrière in de muziek. Iedereen had hem genaaid. Hij schaamde zich er niet voor dat hij hier elke dag zo zat te zuipen. Alles kon hem niks meer schelen, zei hij. Of ik ook een pot bier wilde. Ik vertelde hem dat ik met de auto was, zei goeiedag en ging weer aan mijn tafeltje zitten. Daar dacht ik hetzelfde als wat ik ’s ochtends tegen het vogeltje zei. „Vlieg dan toch, vlieg dan toch!” Maar deze vogel zoop wat in het rond. Heeft geen idee wat er gebeurt. (Dagblad van het Noorden, 24 september 2016) © Daniel Logues











Geplaatst op 30 september 2016

Catharina48 30 sep 2016 08:02 En omdat er dan ook een jarige of overledene ontbreekt muziek deze keer van Daniel.