Finito





De laatste voetstappen in deze glasblazerij. Wat foto’s van Bert in actie gemaakt die ik overigens nog moet sturen, komt er aan Bert. De auto in…nog een stukje B weg en vervolgens de drukke snelweg op naar het vliegveld waar we iets te vroeg aan kwamen. Ook hier beveiliging….rap kunnen inchecken en wachten tot we weer huiswaarts zouden vliegen. Ook het wachten leverde leuke plaatjes op. een piano wordt vaak bespeeld zo ook hier door die jongeman. Om toch nog maar iets lekkers te komen een zalig broodje met vieze ijsthee…oeps geen foto van gemaakt. Een oude auto stond te glimmen en dan de piloot met instappen zat vast te appen……plaats aan het gangpad, maakt niet uit het zou al snel gaan schemeren….de langding werd ingezet zo ook de heftige pijn weer in het linkeroor ondanks de medicijnen. Volgende keer geen spray maar druppels tuthola van de apotheek. Je weet er niks van met je kwartier voor het stijgen en landen…nee druif dat moet al 3 dagen ervoor gebeuren. Enfin het is ook nu vrijdag en 3 weken geleden was de terugkeer……2 steden naar mijn hart bezocht en ik wil weer maar dan in het voorjaar…of toch maar weer wat nieuws? ©atharina





















poppenhuis in de oven/6



























