Gevulde Chocotongen ( een Belgische lekkernij )





12 à 14 stuks

Voor de koeken:

4 eieren

200 gram suiker

200 gram bloem

2 tl bakpoeder

snufje zout Voor de crème

100g plantaardige boter

100g shortening ( crisco) of 100 gr plantaardige boter

200g poedersuiker

1el vanille extract Voor de chocolade:

225 gr chocolade ( ik heb een mengeling van puur en melk genomen )

10 ml Neutrale olie Werkwijze:

Klop de eieren, de suiker en de snuf zout tot een luchtige ruban. Zeef de bloem en het bakpoeder in een kom. Zeef nu nog eens de bloem en het bakpoeder boven de ruban en spatel het nu voorzichtig met de hand onder het beslag. Doe het beslag in een spuitzak met een rond spuitmondje. Neem 3 bakplaten en bekleed deze met bakpapier. Spuit nu een ovale u-vorm op de bakplaat ( ca 3.5 cm breed en 7 cm lang ). Laat voldoende ruimte tussen de koeken want ze lopen iets uit. Ik kreeg er 8 p elke bakplaat.

Bak de koeken in 12 à 13 minuutjes in een voorverwarmde oven van 180°C gaar. Laat ze volledig afkoelen.

Smelt de chocolade samen met de olie au bain-marie en laat de chocolade ietsje afkoelen. Dop nu elk uiteinde in de chocolade, leg op een rooster om ut te harden.

Meng de malse boter, de crisco, de poedersuiker en het vanille extract tot een smeuige crème. Neem een spuitzak en een kleine spuitmond. Vul de spuitzak met de crème. Neem een koek en spuit deze mooi op, niet te dik. Leg er een andere koek bovenop en druk licht aan. Werk alle koeken op deze manier op. met toestemming van Jolanda









Geplaatst op 01 oktober 2016 06:36 en 26 keer bekeken

Catharina48 01 okt 2016 06:37 Bij de boodschappen voor vandaag.