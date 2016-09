Helse pijn door gympie gympie

deel 2 van de Hortus in Leiden. wat nog te zeggen dan die bruiloft. foto's zijn ver weg gestopt. ik ging natuurlijk geen toestemming vragen. het is openbaar.

de Chinese kruidentuin was een hoogtepunt met de lotus van het begin tot nu kunnen zien

die giftige plant Gympie gympie die naam alleen al, zou ook zo maar Catharina kunnen heten de Gifkikker



de grote bladeren in de Victoriakas met toch de bloem in de knop? een medewerker kon het me niet zeggen

de Chinese roos in alle kleuren

standje huppeldepup om een spinnenweb er goed op te krijgen en lukte niet

en gewoon kijken en vastleggen

de thee op het eind, wat heftige woorden, komt altijd weer goed, omdat we niet toegeven wat de ander beweert dat het echt zo is

een knuffel en tot de volgende keer die alweer is geweest

