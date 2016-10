De Sandwich 2-10 met Judy London





1e gedicht we hadden het scherm van de eeuwigheid neergelaten zochten elk voor zich een plek in de tuin de ene huilde, de andere rookte en dacht. een derde vertolkte de kunst om op een dag als deze, een dagvan hitte en as, zich met goede woorden de volle breedte van een leven voor te houden. nog een ander zweeg. weer een ander huilde en sprak. en het lukte. er werd nog gelachen. we hebben elkaar daar lichtjes kunnen raken die avond, zoals muggen zich met hun poten soms staande houden, op een watervlak. Bart Meuleman: Mijn soort muziek

Uitgeverij Querido, 2015