Andere artikelen







Podcast en Playlist De Sandwich 2-10 met Judy London





Iedere zondag van 10 > 12 uur de Sandwich met Jacques Klöters

Radio 5

DE SANDWICH ZONDAG 2 oktober Uur 1 1. Nice girls don’t stay for breakfast – Julie London 2. Make it with you – Bread 3. La mare diu – Estupida Erikah 4. Ik betaal – Ramses Shaffy 5. Wade in the water – Eva Cassidy 6. A lo megata – Melingo 7. The boxer – Simon & Garfunkel 8. Isabel – Sjors van der Panne 9. Le dernier slow – Joe Dassin 10. Le bagad de Lann-Bihoue – Alain Souchon 11. Meloen – Karin Bloemen 12. Als de zon schijnt – Lissa Meyvis 13. Milonga de la puteada – Renato Borghetti Quarteto Uur 2 1. I wish I could cry – Gilbert O’Sullivan 2. Sentimental me – Ames Brothers 3. Liefde van later – Erminia Fernandez Cordoba & Ernst Daniel Smid 4. Invisible – Mary Coughlan 5. Don’t think twice – Bob Dylan 6. Pasado pasado – Addys Mercedes 7. Mensen van 18 – Wim de Craene & Della Bosiers 8. The great ascension – Justin Rutledge 9. Hello Dolly – Louis Armstrong 10. It only takes a moment – Michael Crawford 11. Crowdfunding – Theo Nijland 12. Free man in Paris – Joni Mitchell 13. In these shoes – Kirsty MacColl 1 161002 AVROTROS R5 De Sandwich 2e uur De Sandwich 2e uur Gratis Bekijk in iTunes 2 161002 AVROTROS R5 De Sandwich 1e uur De Sandwich 1e uur Gratis Bekijk in iTunes





1e gedicht we hadden het scherm van de eeuwigheid neergelaten zochten elk voor zich een plek in de tuin de ene huilde, de andere rookte en dacht. een derde vertolkte de kunst om op een dag als deze, een dagvan hitte en as, zich met goede woorden de volle breedte van een leven voor te houden. nog een ander zweeg. weer een ander huilde en sprak. en het lukte. er werd nog gelachen. we hebben elkaar daar lichtjes kunnen raken die avond, zoals muggen zich met hun poten soms staande houden, op een watervlak. Bart Meuleman: Mijn soort muziek

Uitgeverij Querido, 2015 gedicht 2 Er zullen anderen komen of niet... Er zullen anderen komen of niet.

De aarde zal altijd wel bijna rond zijn.

En ieder mens heeft een open wond, pijn

aan wat er niet meer is of bijna niet. Ik heb de vlammen op het ijs zien dansen,

hoorde de klokken die onder de grond zijn.

En wáár ik ben staan de schimmen nog rond mijn

wereld - of schimmen? ik zie hun huid glanzen en ieder gebaar watervalt van licht.

(Zij galopperen te paard op het licht

en hun lichaam buigt als een boog van licht.) Genoeg daarvan. Ik kan in een mens leven

en uit de ruimte. Ik noem alles leven.

Er komen anderen om mee te leven. Hans Andreus,

Uit: De sonnetten van de kleine waanzin,

‘s-Gravenhage: Stols 1957











Geplaatst op 02 oktober 2016 06:11 en 101 keer bekeken

Geef uw reactie | Tip een vriend | Begin uw eigen weblog



Deel dit artikel via:











R eacties van leden



Je reactie

Naam Gast Reactie



Beveiligingsvraag



Welk dier is dit?















Catharina48 02 okt 2016 06:26 Om 10 en 11 uur wordt een gedicht voorgelezen