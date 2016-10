Vandaag de geschiedenis 2-10 met Don Mclean

Andere artikelen







Op 2 oktober 1944 worden 661 mannen uit het Gelderse dorp Putten door de Duitsers op transport gesteld naar concentratiekampen. Vrijwel de gehele mannelijke beroepsbevolking wordt daarmee weggevoerd uit het dorp. De Duitsers hebben besloten in het dorp een razzia te houden nadat in de nacht van 30 september op 1 oktober 1944 leden van het Puttense verzet een aanslag hebben gepleegd bij de Oldenallerbrug tussen Putten en Nijkerk. Een auto van de Duitse Wehrmacht is beschoten en een Duitse officier en een van de verzetsleden kwamen daarbij om het leven. Twee Duitse korporaals wisten te ontvluchten en een zwaargewonde officier vluchtte naar een boerderij. Vanuit die boerderij contacteerde hij de hulptroepen. De Duitsers besluiten dat de verzetsactie gewroken moet worden. Generaal Friedrich Christiansen laat het hele dorp omsingelen en zorgt er voor dat de mannen van de vrouwen worden gescheiden. Vervolgens worden ruim honderd woningen in brand gestoken. Zes mannen en een jonge vrouw worden rond die tijd neergeschoten. 661 mannen worden op transport gesteld naar Kamp Amersfoort. Hier worden 59 mannen vrijgelaten. De overige mannen worden naar concentratiekampen als Bergen-Belsen, Beendorf en Ladelund gebracht. Dertien mannen weten tijdens het transport naar deze kampen te ontkomen. Ze springen uit de trein. Na de oorlog keren slechts 48 mannen terug. Daarvan overlijden er niet lang daarna nog vijf als gevolg van de geleden ontberingen. Monument Koningin Juliana onhult in 1949 een monument ter nagedachtenis aan de slachtoffers. Dit monument bestaat uit een zandstenen beeld van een treurende vrouw, dat bekend werd als het ‘vrouwtje van Putten’. Het beeld staat voor een zogenaamd herdenkingshof. Ze kijkt in de richting van de Oude Kerk, van waaruit de mannen werden weggevoerd. Ieder jaar op 2 oktober wordt de razzia van Putten herdacht. Winkels sluiten dan eerder en in het centrum is het stil. Bij het monument worden tijdens de herdenking kransen gelegd en de honderden aanwezigen zingen gezamenlijk Psalm 84. Dat lied zongen de weggevoerde mannen ook voor ze op transport werden gesteld. De kinderen van Putten€ 6,90Putten€ 6,99En God zal alle tranen dr...€ 18,95 Verder op 2 oktober: 1187 – Saladin verovert Jeruzalem.

1951 – De eerste Nederlandse televisiezender, Nederland 1, wordt gelanceerd.

1968 – Bloedbad van Tlatelolco: het leger en de politie schieten op een menigte vreedzame demonstranten in Tlatelolco.

1989 – De eerste aflevering van het populaire kinderprogramma Telekids, gepresenteerd door Irene Moors, gaat van start.

1989 – RTL-Véronique (het latere RTL 4) gaat van start.

1996 – Bij wielrenner Lance Armstrong wordt teelbalkanker geconstateerd.

1997 – De film Gordel van smaragd van Orlow Seunke gaat in première.

2013 – Gambia stapt uit het Britse gemenebest omdat het een neokoloniale instelling vindt.

monument





saladin





houtsnede van de wegvoering









Catharina48 02 okt 2016 06:22 2 oktober is de 275ste dag van het jaar (276ste dag in een schrikkeljaar) in de gregoriaanse kalender. Hierna volgen nog 90 dagen tot het einde van het jaar.











Gebeurtenissen



Kopje media Media

Geboren

Richard III,

geboren in 1452

Jan Kappeyne van de Coppello,

geboren in 1822

Paul von Hindenburg,

geboren in 1847

Mahatma Gandhi,

geboren in 1869

Kelly Ripa,

geboren in 1970

Fareisa Joemmanbaks,

geboren in 1984



1452 - Koning Richard III van Engeland (overleden 1485)

1470 - Isabella van Portugal (overleden 149

1538 - Carolus Borromeus, Italiaans heilige en kardinaal-aartsbisschop van Milaan (overleden 1584)

1616 - Andreas Gryphius, Duits toneelschrijver (overleden 1664)

1720 - Elizabeth Montagu, Engels schrijfster (overleden 1800)

1754 - Louis de Bonald, Frans politicus, schrijver en filosoof (overleden 1840)

1781 - William Wyatt Bibb, Amerikaans politicus (overleden 1820)

1822 - Jan Kappeyne van de Coppello, Nederlands liberaal politicus (overleden 1895)

1832 - Edward Burnett Tylor, Engels antropoloog (overleden 1917)

1835 - Louis-Antoine Ranvier, Frans patholoog (overleden 1922)

1847 - Paul von Hindenburg, Duits officier en politicus (overleden 1934)

1852 - Curt von François, Duits militair, koloniaal en ontdekkingsreiziger (overleden 1931)

1852 - William Ramsay, Brits chemicus (overleden 1916)

1857 - Herman van Cappelle, Nederlands geoloog en museumdirecteur (overleden 1932)

1869 - Mahatma Gandhi, Indiaas pacifist en politicus (overleden 194

1890 - Groucho Marx, Amerikaans komiek en acteur (overleden 1977)

1895 - Bud Abbott, Amerikaans komiek en acteur (overleden 1974)

1895 - Marta Heimeran, Duits mede-oprichtster van De Christengemeenschap (overleden 1965)

1902 - Pjotr Galperin, Russisch psycholoog (overleden 198

1902 - Sjaak Köhler, Nederlands zwemmer en waterpoloër (overleden 1970)

1904 - Graham Greene, Brits schrijver (overleden 1991)

1905 - Franjo Šeper, Joegoslavisch curiekardinaal (overleden 1981)

1911 - Tilly Fleischer, Duits atlete (overleden 2005)

1916 - Pi Veriss (Piet Visser), Nederlands tekstschrijver en componist (overleden 199

1917 - Christian de Duve, Belgisch bioloog (overleden 2013)

1917 - Dondinho, Braziliaans voetballer en vader van Pelé (overleden 1996)

1918 - Cor Bakker, Nederlands wielrenner (overleden 2011)

1919 - Jan Flinterman, Nederlands autocoureur (overleden 1992)

1920 - Ștefan Kovács, Roemeens voetbalcoach (overleden 1995)

1921 - Scott Crossfield, Amerikaans testpiloot en USAF astronaut (overleden 2006)

1921 - Mike Nazaruk, Amerikaans autocoureur (overleden 1955)

1921 - Robert Runcie, Brits aartsbisschop van Canterbury (overleden 2000)

1921 - Giorgio Scarlatti, Italiaans autocoureur (overleden 1990)

1923 - Anton Peters, Vlaams acteur (overleden 1989)

1924 - Gilbert Simondon, Frans filosoof (overleden 1989)

1924 - Tapan Sinha, Indisch filmregisseur (overleden 2009)

1925 - Paul Goldsmith, Amerikaans autocoureur

1929 - Robin Hardy, Brits schrijver en filmregisseur (overleden 2016)

1932 - Matty de Bruijne, Nederlands politicus en Commissaris der Koningin (overleden 1991)

1933 - John Gurdon, Brits bioloog en Nobelprijswinnaar

1933 - Carel ter Linden, Nederlands predikant

1935 - Tjabel Ras, Nederlands atleet

1936 - Feliciano Belmonte jr., Filipijns politicus en bestuurder

1939 - Joaquim Chissano, president van Mozambique

1939 - Joeri Glazkov, Russisch kosmonaut (overleden 200

1939 - Göran Sonnevi, Zweeds dichter

1941 - Achille Casanova, Zwitsers politicus (overleden 2016)

1941 - Jean Vallée, Belgisch zanger (overleden 2014)

1941 - Abel Verônico, Braziliaans voetballer

1943 - Paul Van Himst, Belgisch voetballer en voetbalcoach

1945 - Don McLean, Amerikaans zanger en liedjesschrijver

1945 - Willy Vandenwijngaerden, Belgisch atleet

1948 - Trevor Brooking, Engels voetballer

1948 - Avery Brooks, Amerikaans acteur

1948 - Donna Karan, Amerikaans mode-ontwerpster

1948 - Enrique Marín, Chileens voetbalscheidsrechter

1949 - Michael Bleekemolen, Nederlands autocoureur

1949 - Annie Leibovitz, Amerikaans fotografe

1950 - Mike Rutherford, Brits bassist en zanger

1951 - Sting, Brits zanger

1952 - Roger Christiansen, Amerikaans acteur, regisseur en technicus

1954 - Lorraine Bracco, Amerikaans actrice

1955 - O-sekoer (Luc Descheemaeker), Belgisch cartoonist

1956 - Philippe Ballot, Frans aartsbisschop

1957 - Janry, Belgisch stripauteur

1958 - Laurette Onkelinx, Belgisch politica

1959 - Luis Fernández, Frans voetballer en voetbalcoach

1960 - Johan Lammerts, Nederlands wielrenner

1960 - Pedro van Raamsdonk, Nederlands bokser

1961 - Danny Deneuker, Belgisch politicus

1961 - Nico Verhoeven, Nederlands wielrenner en wielrenploegleider

1961 - Jan Peter Pellemans, Nederlands voice-over

1962 - Brian Holm, Deens wielrenner

1962 - Ad Koppejan, Nederlands politicus

1963 - Kris Van Dijck, Belgisch politicus

1964 - Dirk Denoyelle, Belgisch stemmenimitator

1964 - Jaanus Kuum, Noors wielrenner (overleden 199

1965 - Raf Walschaerts, Belgisch cabaretier

1966 - Rodney Anoa'i (Yokozuna), Amerikaans professioneel worstelaar (overleden 2000)

1966 - Mousse T., Duits dj en muziekproducent

1967 - Frankie Fredericks, Namibisch atleet

1967 - Thomas Muster, Oostenrijks tennisser

1968 - Lucy Cohu, Brits actrice

1968 - Jana Novotná, Tsjechisch tennisster

1968 - Joey Slotnick, Amerikaans acteur

1969 - Dejan Govedarica, Servisch voetballer

1969 - Wilco Zuijderwijk, Nederlands wielrenner

1970 - Catherine Kellner, Amerikaans actrice

1970 - Kelly Ripa, Amerikaanse actrice en talkshowpresentatrice

1971 - Jim Root, Amerikaans metal- en rockgitarist (Slipknot, Stone Sour)

1971 - Tony Scott, Surinaams-Nederlands rapper

1971 - Tiffany, Amerikaans zangeres

1971 - Ayhan Tumani, Turks-Duits voetballer

1972 - Marith Volp, Nederlands politica

1973 - Lene G. Nystrøm, Noors zangeres

1973 - Proof, Amerikaans rapper (overleden 2006)

1973 - Efren Ramirez, Amerikaans acteur

1973 - Vjerka Serdjoetsjka, Oekraïens komiek en zanger

1975 - Mark Porter, Australisch autocoureur (overleden 2006)

1975 - Valentyna Sjevtsjenko, Oekraïens langlaufer

1976 - Winston Gerschtanowitz, Nederlands acteur en presentator

1978 - Ayumi Hamasaki, Japans zangeres

1979 - Michael Ball, Engels voetballer

1979 - Pascal Heije, Nederlands voetballer

1979 - Bas Jacobs, Nederlands voetballer

1979 - Luis Pasamontes, Spaans wielrenner

1981 - Santi Kolk, Nederlands voetballer

1981 - Luke Wilkshire, Australisch voetballer

1982 - Adje (Julmar Simons), Nederlands rapper

1983 - Srđan Lakić, Kroatisch voetballer

1984 - Marion Bartoli, Frans tennisster

1984 - Fareisa Joemmanbaks, Surinaams model en actrice

1984 - Goran Popov, Macedonisch voetballer

1985 - Casper Bouman, Nederlands windsurfer

1985 - Ciprian Marica, Roemeens voetballer

1985 - Alexander Smit, Nederlands honkballer

1985 - Linda Stahl, Duits atlete

1986 - Arjen de Baat, Nederlands wielrenner

1986 - Camilla Belle, Amerikaans (kind)actrice

1986 - Mitchell Docker, Australisch wielrenner

1987 - Mathías Cardacio, Uruguayaans voetballer

1988 - Andreas Moe, Zweeds zanger-songwriter

1989 - Ruud Feltkamp, Nederlands acteur

1989 - Janina Uhse, Duits actrice

1991 - Danila Izotov, Russisch zwemmer

1991 - Ethan Warren, Australisch schoonspringer

1993 - Aaro Vainio, Fins autocoureur

1994 - Niklas Mackschin, Duits autocoureur



Overleden

Mgr. Delebecque,

overleden 1864



534 - Athalarik, koning van de Ostrogoten

1264 - Paus Urbanus IV (~69)

1853 - François Arago (67), Frans wiskundige

1864 - Lodewijk-Jozef Delebecque (67), Belgisch bisschop van Gent

1883 - Chretien Jacques Adrien van Nagell (99), Nederlands politicus

1941 - Jef Denyn (79), Belgisch ontwerper van de moderne beiaard

1944 - Julian Felipe (84), Filipijns componist

1968 - Marcel Duchamp (81), Frans beeldend kunstenaar

1973 - Paavo Nurmi (76), Fins atleet en olympisch kampioen

1977 - Odd Frantzen (64), Noors voetballer

1985 - Rock Hudson (59), Amerikaans acteur

1987 - Madeleine Carroll (81), Brits actrice

1988 - Hamengkoeboewono IX (76), sultan van Jogjakarta en Indonesisch politicus

1991 - Demetrius I (77), patriarch van Constantinopel

1998 - Gene Autry (91), Amerikaans zanger en acteur

1998 - Jerzy Bińczycki (61), Pools acteur

1998 - Olivier Gendebien (74), Belgisch autocoureur

1999 - Heinz G. Konsalik (7 , Duits schrijver

1999 - Herman Lauxtermann (69), Nederlands politicus

2000 - Elek Schwartz (91), Roemeens voetballer en voetbaltrainer

2002 - Heinz von Foerster (90), Oostenrijks Amerikaans fysicus en cyberneticus

2003 - Otto Günsche (86), Duits adjudant van Adolf Hitler

2003 - Gabri de Wagt (82), Nederlands radiomaker

2004 - Cesidio Guazzaroni (93), Italiaans diplomaat

2005 - Bert Eriksson (74), Vlaams leider van de Vlaamse Militanten Orde (VMO)

2006 - Tamara Dobson (59), Amerikaans fotomodel en actrice

2006 - Paul Halmos (90), Hongaars-Amerikaans wiskundige en statisticus

2007 - George Grizzard (79), Amerikaans acteur

2008 - Rob Guest (5 , Nieuw-Zeelands (musical)acteur en zanger

2009 - Marek Edelman (86), Poolse cardioloog, politiek en sociaal activist, politicus, leider Opstand in het getto van Warschau

2009 - Jørgen Jensen (65), Deens atleet

2014 - Jan Rem (84), Nederlands atleet

2015 - Eric Arturo Delvalle (7 , president van Panama

2015 - Brian Friel (86), Iers schrijver



Viering/herdenking



Dag van de Geweldloosheid (geboortedag van Mahatma Gandhi op 2 oktober 1869).

Rooms-katholieke kalender:

Heilige Engelbewaarders (160 - Gedachtenis

Heilige Leodegard († c. 67

Heilige Gerinus († 676)

Heilige Beregisius († 725)

Zalige Jan Beyzym († 1912)



Weerextremen

Nederland



Dagrecords[1]



1902 - Laagste etmaalgemiddelde temperatuur 6,2 °C

1985 - Hoogste etmaalgemiddelde temperatuur 17,3 °C

1957 - Laagste minimumtemperatuur 1,6 °C

1908 - Hoogste maximumtemperatuur 26,2 °C

1950 - Hoogste uurgemiddelde windsnelheid 13,4 m/s

1908 - Langste zonneschijnduur 10,3 uur

1968 - Langste neerslagduur 15,1 uur

1962 - Hoogste etmaalsom van de neerslag 23,9 mm

1972 - Laagste etmaalgemiddelde relatieve vochtigheid 68 %



België



Dagrecords[2]



1902 - Laagste etmaalgemiddelde temperatuur 6 °C

1962 - Hoogste etmaalgemiddelde temperatuur 19,8 °C

1881 - Laagste minimumtemperatuur 2,2 °C

1959 - Hoogste maximumtemperatuur 25,5 °C

1883 en 1929 - Hoogste etmaalsom van de neerslag 18,5 mm



Uitzonderlijke gebeurtenissen[3]



1959 - Temperatuur tot 23,5 °C in Stavelot en 25,7 °C in Koksijde.



Bronnen, noten en/of referenties



Afgeleid uit de door het KNMI gepubliceerde klimatologische gegevens 1901-2005 meetstation De Bilt

KMI-Gegevens Ukkel 1833-2009 (temperaturen vóór juni 1983 gecorrigeerd naar gesloten thermometerhut)

