Trump





1 oktober 2016

O-ba-ma. Job was vier toen we op tv de inauguratie bekeken van de eerste zwarte president van Amerika. We lieten Job de naam O-ba-ma telkens herhalen, betoverd door dit historische moment en het charisma van de nieuwe wereldleider.



Grote kans dat Obama straks plaatsmaakt voor de eerste vrouw. Ik voel niet de behoefte Job haar naam te leren, maar alles beter dan Trump. The New York Times verklaarde hem onlangs tot de meest ongeschikte presidentskandidaat ever.



The Donald roept van alles over van alles, dus ook over gehandicapten. ‘Niemand geeft meer geld aan deze groep dan ik’, zei hij toen hij weer eens in de verdediging moest. Dat was nadat hij een journalist met een chronische spierziekte belachelijk had gemaakt.



Als goedmakertje zei Trump dat hij al zijn panden had laten aanpassen voor rolstoelers. Dat klopte grotendeels, maar was geen cadeautje van Trump. In Amerika is het wettelijk verplicht gebouwen toegankelijk te maken voor iedereen. De claim bleek volgens nieuwswebsite The Daily Beast bovendien te rammelen: Trumps casino’s zijn meermaals aangeklaagd. Gehandicapten konden bijvoorbeeld niet in de pendelbussen en voor rolstoelers waren de tafels in Trump Taj Mahal te hoog.

En Trumps tv-show The Apprentice werd beschuldigd van discriminatie. Alleen mensen met ‘een excellente fysieke gezondheid’ waren welkom.

Zal Amerika na de zwarte president en de vrouw ooit een president met een beperking krijgen? Die was er al: Franklin D. Roosevelt. Hij liep op krukken of zat in een rolstoel omdat hij op zijn 39ste polio kreeg. Maar de handicap moest verborgen worden gehouden. Van de tienduizenden foto’s van Roosevelt in de presidentiële bibliotheek zouden er maar twee zijn waarop hij in een rolstoel is te zien. In onderzoeken komt deze man, zónder excellente fysieke gezondheid, nog steeds naar voren als een van de beste Amerikaanse presidenten ooit.

©Annemarie Haverkamp