De Schlemiel

station Delft/1

Zin in, de stilte in, de natuur en wie weet wat er weer op het pad verschijnt. Nou dat heb ik geweten.

Het begin ging moeizaam, de bus naar LC. Een dorpsgenoot vroeg of ze naast me mocht zitten. Ik kende haar van de tennis. Het is al even geleden, ik had les en stapte naar achteren op een tennisbal, viel en kon niet meer lopen. Deze vrouw bracht me thuis en soms komen we elkaar tegen met onze verhalen. Zij op weg naar een cursus en ik op weg voor een wandeling.

Het centrum van Leiden ligt al een poosje open dus omrijden. Ook vanwege morgen 3-10 en hutspot al gegeten. Veel haltes werden dus overgeslagen en de tijd was zodanig goed dat we de trein hebben gehaald.

Barstensvol, maar ik had plek, ga jij maar daar zitten ik zak hier door mijn voegen….een stewardess kwam naast mij zitten en zo begon het gesprek, ze was van de KLM, waarmee ik 3 weken geleden heen en terugvloog. Zij vloog nu alweer een tijdje oriëntaal kwam net uit LA en ik was benieuwd wat zij de mooiste ervaring vond.

Het waren er meer dan 1….veel indruk had haar de Chinese Muur gegeven….ik wilde wel weer mijn giftanden laten zien maar nee die heb ik maar ingeslikt…de broodjes heen en terug die niet te eten waren maar sst….je zou pas een goed ontbijt krijgen als je meer dan 2 uur moest vliegen…ik vertrouw ook die opgelegde glimlachen niet, die praatjes vullen geen gaatjes opmerkingen enfin er zullen best wel gemeende dames tussen zitten. Ze had net die nacht gevlogen met 9 uur tijdsverschil, haar man werd gebeld hij zou de kinderen ophalen….jaja je hoort het allemaal.

Fijne dag verder en 1 halte verder was daar Delft. Het nieuwe station van binnen nog niet gezien. Oud en nieuw naast elkaar….

God die wel van een geintje houdt…jaja giftanden op elkaar….de bus stond op een verkeerde plek. Ik erheen…..of de buschauffeur…..eh ik heb koffiepauze mevrouw en daar moet u gaan staan…grr chagrijn ga lekker wiebelen nou dat heb ik ook geweten dropl*l…nee hij was niet gekleurd….

Hij draaide naar de start…het zou 20 minuten moeten worden…..na die halte op de knop drukken voor halte gemeentehuis…daar reed die oetl*l voorbij dus….wat houdt dat in…de route voor de wandeling ging meteen niet goed. Een dame die ook uitstapte, wat zijn de problemen…zusenmezo maar hier komt u wel uit alleen…aan de andere kant.

Dank u wel….aan de overkant meteen het Middelpunt op het terras buiten de cappu met een halve Schipluidenbol…schuim met slagroom….de koffie iets te sterk, de serveerster wel haar goede bui, telefoon erbij voor de route, ja de overkant moet u sowieso zijn, zo gezegd en gedaan deel wat anders gelopen tot we bij de ijzeren brug kwamen. maar toen....



©atharina