vers van de pers...de hele dag pittige regen en tegen de tijd dat Aquarius aan moest komen op de plek waar ik dacht was het bijna droog. regenjas aan, de fiets op en richting Woubrugge. uit de verte zag ik hem het megajacht. ik draaide het pad op en hij kwam aan varen om vervolgens aan te leggen aan de overkant. zo kon ik wat schieten en filmen. klaar, terug en een hoosbui, verkleden en de boel overzetten. hij komt van Aalsmeer, blijft vannacht op Heijmanswetering liggen om morgenochtend heel vroeg Molenaarsbrug door te gaan. 2 oktober 2016 ©atharina

Transport megajacht in weekend en nacht voor files Om lange files bij bruggen te voorkomen, heeft de provincie bedongen dat het transport van een megajacht van Aalsmeer naar Rotterdam deels dit weekeinde en in de nacht van morgen op maandag plaatsvindt. Redactie 01-10-16, 22:02

Niettemin waarschuwen bij een groot aantal bruggen in de regio's Alphen en Gouda gele verkeersborden voor langere wachttijden dan normaal. Bij de brede hefbruggen in Alphen, Boskoop en Gouda is de 147 meter lange en bijna 14 meter brede combinatie (jacht, duw- en sleepboot) naar verwachting binnen enkele minuten voorbij, maar het passeren van de bruggen in het Alphense centrum is precisiewerk. Daar kan de wachttijd voor het wegverkeer oplopen tot wel 20 minuten, aldus een woordvoerster van de provincie. Die is vaarwegbeheerder en heeft dus vergunning moeten geven voor het transport.



Wie het megajacht morgen wil zien, kan kijken bij de Leimuiderbrug (10.00 uur), in Oude Wetering (11.00 uur) of Woubrugge (17.00 uur). De boot wordt vroeg in de avond afgemeerd in de Heimanswetering bij Alphen.

Maandagochtend vroeg gaat het via 's-Molenaarsbrug (04.30 uur), Alphense Brug (06.30 uur) en Alphense hefbrug (07.30 uur) naar Boskoop (09.00 uur), Waddinxveen (10.15 uur) en Gouda (12.30 uur). Maandagavond zou het schip in Rotterdam moeten arriveren.

Het 92 meter lange jacht zou van een Amerikaanse zakenman zijn, aldus zakenblad Quote. ,,Wij zeggen niks over dit project'', laat scheepsbouwer Koninklijke De Vries in Aalsmeer weten. Bron AD Groene Hart





































