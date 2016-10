Wekker, Weer Wakker Worden





Het wordt vandaag geleidelijk zonniger en de kans op neerslag neemt af in K aan den Rijn, met vanochtend nog wel regen. Vanmiddag stijgt de temperatuur tot 18 °C en is de wind matig, windkracht 4. Vannacht is het helder en koelt het af tot ongeveer 10 °C. 14 > 18 º 2> 3 wk NNW > NO ☼ op 7.47 ☼ onder 19.13 1.2 mm regen in de morgen rest ☼ en wolken



