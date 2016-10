Te mooi om waar te zijn en van zeer voorbijgaande aard...

daar gaat ze

In 2015 vervoerde de NS zo'n één miljoen reizigers per dag. Dat zullen er nu ongetwijfeld meer zijn. Dit terugrekenen naar een gemiddelde intercity ergens in Nederland is schier onmogelijk maar u mag er vanuit gaan dat het, afhankelijk van het traject, een substantieel aantal is. Ook in de intercity waarin ik mij nu bevind. De verhouding mannen/vrouwen is ook lastig te achterhalen. Hoe bereken je dan de kans om te weten of je vandaag of morgen een ontzettend mooie vrouw tegenkomt in de trein. Ook dat laat zich niet vooraf calculeren maar eens in de zoveel tijd heb je zo'n dag dat een dergelijke droomvrouw daadwerkelijk jouw treinstel binnenwandelt. Ik doel hiermee dan op het type vrouw waarbij iedere man die niet George Clooney of Brad Pitt heet, spontaan begint te hakkelen en te stamelen. Een vrouwspersoon van onbereikbare schoonheid, zeg maar. Intimiderend mooi, zo u wilt. Maar moet ze dan ook aardig, slim, lief, een goede moeder of heel belezen zijn? Op zo'n moment en bij een dergelijke vluchtige verschijning zijn deze kwalificaties voor ons mannen even volstrekt niet relevant.

Vandaag is weer zo'n dag: ik vermoed dat ze net de veertig is gepasseerd. Ze is lang, slank, heeft halflang kastanjebruin haar met een zweem van roestrood, hoge jukbeenderen, elegant en toch enigszins tegendraads gekleed en dat mag ik wel. Ze loopt, nee ze wiegt - en dat verdient sowieso respect met een rolkoffertje achter je aan - het gangpad af alsof het de catwalk van Chanel aan de Parijse Rue Cambon is. Geef haar ook nog eens groene ogen en ze is Aphrodite zelve. Haar ogen heb ik in de gauwigheid niet kunnen zien maar laten ze alstublieft groen zijn. Ach, het is natuurlijk maar een filmfragment dat aan je voorbij loopt. Zou je die stilzetten dan kan het misschien zoals bij ieder ander normaal mens 'op onderdelen' allemaal best nog wel eens tegenvallen, maar daar doen wij nu even niet aan. We willen het moment van de magie niet verstoren. En over magie gesproken: de dame in kwestie heeft zelfs de timing op deze namiddag mee wanneer de laag staande zon enkele seconden lang flitsend als een stroboscoop tussen een bomenrij door zijn stralen afvuurt, gelijk een batterij fotografen tijdens een modeshow. Er zijn mannen én zelfs vrouwen die nu omkijken.

Maar ik zie ook afgunst. In het bijzonder van de twee toch niet onknappe dames schuin tegenover mij die haar slechts van achteren voorbij zien komen. Ze volgen de vrouw met argusogen. Ogen die lijken te wensen dat deze hoog gehielde schoonheid ter plaatse door één van haar fraai gevormde enkels mag zakken en ze kijken elkaar aan met een blik van 'moet je haar nou zien'. Ja, dat doen we zeker! Wat is dat toch met vrouwen onderling, die jaloezie, die competitie? Waarom toch die kift? Als ik een vent zie die er goed uitziet denk ik: zo, die ziet er goed uit. Klaar!

