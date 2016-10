Foam Amsterdam





Na Weiwei was er natuurlijk nog veel meer te zien aan foto's van verschillende fotografen, de een lag me meer dan de ander. hier de rest, beetje oneerbiedig gezegd, waar ik weer foto's van heb gemaakt....soms weer dat licht of spiegeling erin. ik ben het kwijt, waar ik momenteel veel last van heb de dwangneurose en moet er weer aan werken maar weet niet hoe. ©atharina

hier een stukje van het museum zelf over deze fotograaf: De portretfotografie van studio Marubi, momenteel te zien in Foam, is slechts een selectie uit een collectie van indrukwekkende omvang. Het archief van de Marubi-fotostudio, die gerund werd van 1856 tot 1959 door drie generaties fotografen, bestaat uit 150.000 negatieven en is ondergebracht in het Marubi National Museum for Photography in Shkodër, Albanië.



PROGRAMMA

Op dinsdag 18 oktober organiseren het Stadsarchief van Amsterdam en Foam samen een bijzondere middag, waarin twee curatoren nader ingaan op het historische en actuele culturele belang van foto-archieven. Foam curator Kim Knopper verzorgt een rondleiding waarin zij drie generaties Marubi introduceert en is persoonlijk betrokken geweest bij de nieuwe inrichting van het Marubi National Museum of Photography in Albanië, waarvoor zij onderzoek deed in de omvangrijke archieven.



Daarna steken we de Vijzelstraat over om een bezoek te brengen aan het archief van de stad Amsterdam, waar curator Anneke van der Veen het tweede deel van het programma verzorgt. In het Stadsarchief bezoek je exclusief het restauratieatelier en de net geopende tentoonstelling Amsterdam 1900, waar van der Veen onder andere vertelt over een originele autochrome van Zeegers uit 1912.



Er zijn slechts 15 plekken beschikbaar voor dit programma. http://www.foam.org/nl/home



















































