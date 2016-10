Andere artikelen







Het is weer huilen met de pet op

Moeder ezel wist niet hoe ze haar veulen moest redden, tot er hulp kwam… Zodra je zelf ouder bent geworden, weet je dat je kinderen altijd op de eerste plaats komen. Dat geldt ook voor dieren. Dus toen dit kleine ezelveulen ernstig verwond was geraakt, weigerde haar moeder haar een ogenblik alleen te laten. Het ezelveulentje was aangevallen door een wild dier, en had onmiddellijke medische zorg nodig. De inwoners van het nabijgelegen dorp hadden kurkuma (geelwortel) over de wonden van het gewonde dier gestrooid, om het bloeden te stoppen, maar dat maakte de situatie alleen nog maar erger. De moeder van het gewonde dier was volledig van slag – ze wilde haar kind helpen, maar de aard van de verwondingen vroeg om medisch ingrijpen. Inwoners van het dorp belden gelukkig de reddingsorganisatie Animal Aid Unlimited, die het veulen kwam halen. Het veulen, die ze later Genevieve zouden noemden, bloedde ernstig en was duidelijk aan het verzwakken. Gelukkig wist het reddingsteam precies hoe ze moesten helpen… en de moeder van het veulen zou een prominente rol krijgen in het herstelproces!











Catharina48 03 okt 2016 12:09 Het is schrikken dus kijk tot het einde.



Joke 03 okt 2016 12:30 Wat een ingrijpend video maar wat een goede verzoring van het reddings team en dat de Moeder toch ook mee ging om alles te zien.

en wat een vreugde nadat ze zo opgeknapt was kon je zien aan de staart.

Thanks en nog een fijne dag Joke