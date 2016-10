Wekker, Weer Wakker Worden





Goedemorgen dinsdag Het wordt vandaag zonnig en droog in Kk aan den Rijn. vanmiddag stijgt de temperatuur tot 17 °C en is de wind vrij krachtig, windkracht 5. vanavond is het helder en koelt het af tot ongeveer 14 °C. 11 > 18º 4 > 5 wk Oost ☼ op 7.48 ☼ onder 19.11 we gaan weer puzzelen carpe diem





Puzzelweer