Andere artikelen







Waarom het vandaag dierendag is





Franciscus van Assisi en de dieren Veel dierenliefhebbers zetten op 4 oktober hun huisdier in het zonnetje. Geven hem of haar een extra bot, lange wandeling of bijvoorbeeld dierensnoepje. Omdat het dierendag is. In Nederland wordt dierendag sinds 1930 gevierd. Deze dag is niet lukraak gekozen. Tijdens een internationaal Dierenbeschermingscongres in 1929 in Wenen werd besloten de sterfdag van de heilige Franciscus van Assisi tot Werelddierendag uit te roepen. Praten met dieren Franciscus van Assisi (1181-1226) stichtte in zijn tijd de kloosterorde van de Franciscanen of Minderbroeders. Volgens de legendes predikte Van Assisi niet alleen onder mensen maar ook onder dieren en voerde hij vele gesprekken met de leden van het dierenrijk. In verschillende landen in de wereld kunnen gelovigen op 4 oktober met hun dieren in de kerk terecht om hen te laten zegenen. Tegenwoordig is Dierendag al lang niet meer alleen een christelijk feest.

Lees ook: Dierenlef en dierenleed in de oorlog

Boek: Waarom houden wij huisdieren?







assisi vogels









Geplaatst op 04 oktober 2016 07:39 en 38 keer bekeken

Geef uw reactie | Tip een vriend | Begin uw eigen weblog



Deel dit artikel via:











R eacties van leden



Je reactie

Naam Gast Reactie



Beveiligingsvraag



Welk dier is dit?















Catharina48 04 okt 2016 07:43 Algemeen

• 1134 - Zuid-west Nederland en Vlaanderen worden getroffen door een stormvloed.

• 1582 - Paus Gregorius XIII voert de gregoriaanse kalender in. In Italië, Polen, Portugal en Spanje wordt daarom 4 oktober direct gevolgd door 15 oktober. Andere landen volgen pas (veel) later (Griekenland pas in 1924).

• 1980 - In de Golf van Alaska breekt aan boord van het cruiseschip ms. 'Prinsendam' (1972) van de Holland-Amerika Lijn brand uit, die niet meer te beheersen is. Alleen via ouderwetse morse-signalen bereikt het SOS andere schepen, de kustwacht en zelfs Nieuw-Zeeland. Iedereen wordt gered uit de reddingssloepen tijdens de grootste reddingsoperatie op volle zee in de geschiedenis.

• 1992 - Een El Al-Boeing 747-vrachtvliegtuig stort neer op een flatgebouw in de Amsterdamse Bijlmermeer - zie Bijlmerramp.

• 2003 - Aanslag in het Maxim-restaurant in Haifa, Israël.



Catharina48 04 okt 2016 07:45 Biografie van Jenny Arean

Jenny Arean, pseudoniem van Joanna Jenneke Josepha Klarenbeek (Lisse, 4 oktober 1942) is een Nederlands zangeres, cabaretière en actrice.

Jeugd

Ze werd geboren als enig kind van een kelner en de zangeres Conny Renoir. Ook de moeder van haar moeder (Henny Verra) was zangeres. Op haar veertiende zag ze een show van Wim Sonneveld en sindsdien wilde ze het cabaret in. Ze brak de huishoudschool af en ging werken als hulp in de huishouding. Begin 1960 kwam ze bij het ABC-cabaret van Wim Kan en Corry Vonk. Op advies van Vonk veranderde ze haar naam in Jenny Arean.

Carrière

In de jaren zestig speelde ze de hoofdrol in populaire televisiemusicals (NCRV) "Er valt een ster" (1963) en "Vadertje Langbeen" (1964). In de jaren zeventig werkte ze aan verschillende musicals mee, onder meer En nu naar bed (1971) van Annie M.G. Schmidt, en speelde ze de hoofdrol in Het meisje met de blauwe hoed (1972), een televisiebewerking van het gelijknamige boek van Johan Fabricius. Daarnaast deed ze in 1975 een cabaretprogramma Scherts, satire, songs en ander snoepgoed met Robert Long, Dimitri Frenkel Frank en Jérôme Reehuis.

In 1977 had ze een hit met het samen met Frans Halsema gezongen Vluchten kan niet meer, een duet uit de musical En nu naar bed. Vanaf het midden van de jaren tachtig maakte ze solo-programma's. Daarnaast speelde ze in diverse musicals. In 2002 maakte ze samen met Willeke Alberti een theatershow onder hun beider echte namen Klarenbeek en Verbrugge. Op 5 mei 2014 zingt Arean op het Bevrijdingsconcert op de Amstel in Amsterdam.

Privé

Arean was van 1964 tot 1973 gehuwd met de acteur Huib Rooymans. Het echtpaar kreeg een dochter, Myra. Begin jaren tachtig had Arean een relatie met Ischa Meijer die haar aanmoedigde een soloprogramma uit te brengen. Ze speelden samen in vier theaterprogramma's. Ze is sinds de oprichting lid van de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde, en heeft een eigen stichting met de naam Godzalmijbewaren.

Werk



Jenny Arean (1972)

Soloprogramma's

• Gescheiden vrouw op oorlogspad (1985)

• Voort gaat ie weer (1986)

• Neem je een apie voor me mee (198

• Het Huishoudschoolsyndroom (1991)

• De dame zet zich schrap (1992)

• Alles heeft zijn prijs (1994)

• Voorwaarts en niet vergeten (2000)

• Jenny solo (2005)

• Jenny Arean in concert (2007)

Theater, musical

• Hooikoorts (1965/1966) (van Noël Coward)

• Anatevka (1966)

• En nu naar bed (1971)

• En God Zag Dat Het Goed Was (1983) (met Ischa Meijer)

• Tip Top (1995/1996)

• Heerlijk duurt het langst (199 – Speelde de hoofdrol om en om met Jasperina de Jong

• Chicago (musical) (1999)

• Foxtrot (2001)

• Klarenbeek en Verbrugge (2002) (met Willeke Alberti)

• Telkens weer het dorp (2004)

• De Jantjes (2005)

• Het Verschil (2007)

• New Grounds (2009) (met Tango Dorado)

• Jenny Arean en Louis van Dijk (2009)

• Vroeger of Later (2011-2012)

• Annie (2012-2013)

• Golden Pond (2014)

Televisie

• Het meisje met de blauwe hoed (1972/2004)

• 't Schaep met de 5 pooten (2006)

• 't Vrije Schaep (met de 5 pooten) (2009)

• 't Spaanse Schaep (2010)

• 't Schaep in Mokum (2013)

• 't Schaep Ahoy (2015)

Film

• Keetje Tippel (1975)

• Paul Chevrolet en de ultieme hallucinatie (1985)

• Hallo bungalow (2015)

Radio

• De Moker (2010, hoorspel, als vriendin Toos)

Platen

• 1964 - De Muze Van De Oude Jazz / Happy - 7"single - PHILIPS - JF 327 663

• 1966 - Niet Zonder Jou... Daarom... - 7"FD - NVV - SHOL 548

• 1968 - De Meisjes Van Het Theater / De Bloem Van Het Thorbeckeplein - 7"single - PHILIPS - JF 333 987

• 1968 - Jenny - 12"LP - PHILIPS - XPY 855 068

• 1969 - Dag Lieve Sterren (Goodmorning Starshine) / Kinderen - 7"single - PHILIPS - JF 336 022

• 1986 - Jenny Arean - 12"LP - EMI - 1A 068 127348 1

• 1991 - Jenny Arean Zingt Ischa Meijer - CD - DE JONGSTE DAG - CDJD 12 JA

• 1992 - Op Reis: Stormy Weather + Lichtmatroos + Het Mes + Naar Engeland Varen + Every Time We Say Goodbye + Liefde Negentientwintig - CDS - BRIGADOON - BIS 003

• 1993 - De Dame Zet Zich Schrap - CD - BRIGADOON - BIS 007

• 1994 - Alles Heeft Zijn Prijs - CD - BRIGADOON - BIS 009

• 1994 - Iemand Moet Het Doen - CD - MERCURY - 518 909 2

• 1998 - Heerlijk Duurt Het Langst - CD - QUINTESSENCE - QS 900 914 2

• 1999 - Voorwaarts En Niet Vergeten - CD - BRIGADOON - BIS 043

• 1999 - Portret - 2 CD's - BRIGADOON - BIS 029

• 2001 - Big City Amsterdam + Amsterdam - CDS - REFERENDUM BINNENSTAD -

• 2004 - Leve De Bouwput - CDS - LEVE DE BOUWPUT -