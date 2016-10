Het was fijn zolang het duurde...

Andere artikelen







Het is een sombere dag en de regen geselt onophoudelijk mijn coupéraam. In het treinstel waarin ik mij bevind hangt een lucht van natte hond. Even verderop zit een stelletje giebelend aan elkaar te frunniken. Gadverdamme, kan het niet aanhoren, noch aanzien. Het is mijn dag niet. Eigenlijk al een paar dagen niet. De conducteur dient zich aan en zwijgend toon ik hem mijn kaart. De goede man is irritant monter. Buiten blijft de regen langs het raam striemen en ik kijk omlaag, naar mijn sokken. Een raar gezicht als je die al maanden niet meer hebt gedragen. Ik ben een blote-voeten-man, zelfs onder een pak. Maar ik heb ze vandaag voor het eerst weer aangetrokken. Zodra ik thuiskom gaan ze direct uit. Ik kijk er nog eens goed naar en zie dan pas dat ik twee verschillende aan heb. O jawel, beide zijn donkerblauw maar blijken van verschillend textiel. Nauwelijks op afstand te zien maar nu ik het weet baal ik. Nog meer. Ik ben vanochtend te laat van huis gegaan voor de directe verbinding naar Amsterdam. Zo dadelijk wacht mij dus nog een overstap op een tochtig perron in Utrecht. Dit is mijn dag niet. Ik kijk weer even om mij heen. Naar de twee mannen tegenover mij, beiden zwijgend op hun mobiel starend. Ook geen feestje dus. Naar die twee meisjes naast mij aan de andere zijde van het gangpad. Eentje zit te texten, de ander leest een boek dus vermoedelijk horen ze niet bij elkaar. En naar dat giebelende stelletje even verderop. Ze zijn wel stil maar zitten elkaar nu een beetje verliefd aan te kijken. Ja, daar heb ik nou zin in, zeg. Hallo! Bij geen enkele van deze medereizigers voel ik trouwens een verhaal opkomen. Het blijft verdacht stil in mijn hoofd. Zeldzaam. Het is echt mijn dag niet. Ik ril. Mijn lijf werkt niet mee vandaag. Al dagen niet. Vast afkickverschijnselen. Scheiden doet lijden, zeggen ze toch altijd? Nou, het is gewoon afzien. Ze is ook nog maar kort weg en zit nog steeds in mijn systeem. In mijn doen en laten. Op de sokken na dan. Alles voelt anders. Donkerder. Kil. Vooral kil. Als je een tijdje zo close bent geweest valt een afscheid zwaar. Het ging weliswaar geleidelijk en leek zelfs nog even stand te houden, maar nu is het toch voorbij. Ik moet me er bij neerleggen. Ze is echt weg, de zomer... © Marcel Rutten









Geplaatst op 04 oktober 2016 07:54 en 27 keer bekeken

Catharina48 04 okt 2016 07:56 Het zijn mijn dagen vaak niet....het is dan weer knokken om te overleven