Ovenschotel met kip en spinazie





Ingrediënten

500 gr kipfilet, in blokjes

750 gr aardappels, in blokjes (1,5 /1,5 cm)

600 gr verse spinazie

3 uien

1 grote winterwortel in kleine reepjes gesneden

3 rode paprika's in reepjes gesneden

4 teentjes knoflook

250 gr. snoeptomaatjes

500 gr champignons, in plakjes gesneden

1 bakje bieslook kruidenkaas (150gr.)

150 gr geraspte oude kaas

250 gr Crème fraîche

Snuf paprikapoeder

Peper en zout

Olie of boter om te bakken

Bereiding

Was de spinazie en stoom deze gaar. Kook de aardappelblokjes in de magnetron of in een pan met water zodat ze beetgaar zijn.

Verwarm de oven op 200 graden. Verhit de olie of boter in een pan en voeg de kip toe. Bestrooi de kip met paprikapoeder, peper en zout.

Als de kip rondom aangebakken is, na ongeveer 5 minuten, voeg je de ui en de knoflook toe en bak deze 3 min zachtjes mee.

Voeg daarna de winterwortel en de paprika toe en bak deze nog even mee.

Doe dan de champignons erbij.

Laat de spinazie goed uitlekken, snij hem grof, voeg hem toe en schep alles nog eens goed door elkaar.

Bak de kip en groente al roerend nog een paar minuten zodat wat van het vocht kan verdampen.

Schep daarna ook de aardappels er door.

Roer dan de Crème fraîche en de kruidenkaas er door.

Proef of er eventueel nog een beetje peper of zout doorheen mag.

Doe alles in een ovenschaal en bestrooi royaal met de kaas.

Bak de ovenschotel ongeveer 20 minuten tot de kaas mooi gesmolten is, zet eventueel de laatste 5 minuten de grill aan voor een krokant korstje.

Garneer het geheel met de doorgesneden snoeptomaatjes.