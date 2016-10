Op je strepen staan...

Vanochtend liep ik zowaar Peter, een oude studievriend van me tegen het lijf op het perron in Nijmegen. Peter en ik studeerden destijds aan de kunstakademie en reden altijd samen naar Arnhem. Hij is namelijk een paar jaar ouder en had toen al een autootje.

Het was zo'n ouwe gammele Datsun maar sjonge, wat een gesprekken hebben we daarin onderweg gehad. Op een vluchtig weerzien na, zo'n vijftien jaar geleden op de markt in Wijchen, had ik Peter niet meer gezien en op facebook was ie onvindbaar. 'Alsjeblieft zeg, daar doe ik niet aan hoor', was daarop zijn veelbetekenende reactie en hij vervolgde:

Maar jij ziet er overigens wel verdomde goed uit man, voor je leeftijd'. Hmm, t'is altijd leuk om zoiets te horen natuurlijk, maar dat 'voor je leeftijd' voelt dan wel weer als een devaluatie van het compliment.

Peter moest zijn trein naar Eindhoven halen, dus helaas reisden we niet samen en namen nadat ik snel nog even mijn nummer gaf, afscheid. 'We bellen!', riep hij nog.

Eenmaal in mijn trein naar Arnhem gezeten realiseerde ik mij, hoe gevoelig het onderwerp ook is, dat we allemaal wel oud willen worden maar niet oud willen zijn en dat feitelijk niemand rimpelloos door het leven gaat. Ik ben daar beslist geen uitzondering op. Figuurlijk al helemaal niet maar zeker ook niet letterlijk. Ik smeer me weliswaar suf in de hoop op enige vertraging maar ach, die onvermijdelijke rimpeltjes vroeg of laat - 'streepjes die je hebt verdiend', las ik laatst nog ergens heel treffend - staan wel voor een intensief rijpingsproces van ruim een halve eeuw.

Een proces van vallen en opstaan, iedere dag een beetje wijzer worden door schade en schande, door verloren en gewonnen liefdes, door je kinderen hun eigen weg te zien vinden, maar ook door fouten (durven) te maken en daar lering uit te trekken. Die 'strepen', daar heb ik dus potdomme al die jaren keihard aan gewerkt dus waarom wegsmeren? Ik moet er juist op staan...

