Toen sloeg de vlam in de pan





Eenmaal in de kas langs de orchideetjes en…is dat het? Ik dat er toch nog wat anders zou komen. Daar nog een deur en naar rechts kijkend oh ah.



Het overvalt je, zo veel en dat wil wat zeggen voor mij. Het kan me nooit genoeg zijn. Er moesten heel wat worden afgeschoten. Leuk als je in de buurt woont hier een workshop te doen. Het leuke vond ik aan het kunstwerk zo af en toe een kaartje met wat woorden erop. € 3.50 entree, dat had ik er wel voor over. Zelf koffie of thee inschenken…normale prijzen. Frisdrank het kost geen fluit. Alleen de kunstenaar zelf kwam even polshoogte nemen, geen publiek verder. Nee het is nog niet klaar. Alvast 2 links hieronder van de kunstenaars. ©atharina



Informatie over de kunstenaar Willem Berkhout werd op 17 november 1950 geboren te Schipluiden,een kleurrijk dorp onder de rook van Delft. Hij groeide op als 4e zoon in een katholiek gezin met 7 kinderen. Zijn vader had op de grens Schipluiden –Maasland een glastuinbouwbedrijf en het was vanzelfsprekend dat hij en zijn broers hem na en soms ook voor schooltijd, gingen helpen . Zo leerde hij al snel de handen uit de mouwen te steken en creatieve oplossingen te bedenken om het werken in de kas zo efficiënt mogelijk te laten verlopen . Buiten zijn bezigheden in de tuin en zijn schoolopleiding , beoefende hij ook een paar sporten zoals wielrennen en voetballen. Het was eigenlijk vanzelfsprekend dat hij na de tuinbouwschool bij zijn vader in het bedrijf ging werken , ook al was zijn plan om tijdens zijn dienstjaren te gaan varen naar Suriname.Maar helaas op weg naar de dienstkeuring kreeg hij met zijn brommer een ongeluk,brak een stuk van zijn enkel af en werd afgekeurd voor dienst. Hij trouwde in 1976 met Marian en een paar jaar later nam hij het bedrijf van zijn vader over samen met zijn jongste broer. Na verschillende soorten groenten te hebben geteeld is het bedrijf sinds 1986 een orchideeën kwekerij. Willem woont nog steeds in Schipluiden en heeft 5 kinderen. Zij gingen allemaal wielrennen en hierdoor was hij zelf ook zeer actief met de wielersport bezig want zijn kinderen moesten het hele land door om naar de wedstrijden te gaan. Daarnaast ging hij trainingen geven aan de jeugd van WWV , een wielervereniging in het Westland. Zijn creatieve kant was altijd al aanwezig,hij doet veel werkzaamheden voor het bedrijf zelf,laswerk elektriciteit ,loodgieterswerk ,metselwerk enz. Door te kijken en te doen heeft hij deze vaardigheden zich zelf aangeleerd. Deze autodidacte kant van hem was ook aanwezig toen hij in 2002 beelden begon te maken. Dit is nog steeds zijn grote passie waar hij zijn levendige fantasie helemaal in kwijt kan. Bron website Willem Berkhout



















































