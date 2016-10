'Hier ga je toch geen zaag inzetten?'



Jheronimus Bosch en Charlotte Caspers



Kijk je ook naar Het Geheim van de Meester? het was weer genieten. Wat is die Charlotte goed zeg. Trouwens ook de anderen die hun aandeel hierin hebben. ©atharina De Marskramer van Jeroen Bosch in de laatste aflevering van Het Geheim van de Meester: http://npo.nl/het-geheim-van-de-meester-06-10-16 Van "gekkenwerk" naar "een hele geslaagde reconstructie waar je met plezier naar kijkt", aldus directeur van het Museum Boijmans Van Beuningen Sjarel Ex over de reconstructie van De Marskramer van Jheronimus Bosch. Zo, met deze verse kleuren, heeft het schilderij er waarschijnlijk rond 1500 uitgezien. Oordeel zelf!



'Het Geheim van de Meester' is een nieuwe serie bij Avrotros waarbij een team van topexperts onder leiding van kunstenaar en presentator Jasper Krabbé de ultieme uitdaging aangaat:

Het reconstrueren van zes meest uiteenlopende Nederlandse meesterwerken.

Vanuit een modern meesteratelier werkt het team van experts met geavanceerde technieken om de meesterwerken tot leven te brengen. Centraal staat de vraag: hoe deed de meester het?

Kunstschilder Charlotte Caspers vervaardigt deze reconstructies samen met een team van experts die helpen haar van de juiste materialen en kennis te voorzien.



In deze unieke expositie worden de reconstructies van de meesterwerken voor het eerst samen vertoond. De Victory Boogie Woogie van Mondriaan, zelfportretten van Rembrandt en Van Gogh, Het Meisje Met de Parel van Vermeer, Kerkje Kindje Beestje van Karel Appel, De Marskramer van Jeroen Bosch - allemaal samen, op één expositie.



Naast deze zeer bijzondere reconstructies wordt er werk van 6 hedendaagse kunstenaars vertoond die elk hun interpretatie hebben gemaakt op een van de oude meesterwerken. De deelnemende kunstenaars zijn; Charlotte Caspers, Jasper Krabbé, Daan Noppen, Anna Taratiel, SIT, Stefan Glerum en Laser 3.14. Bron Avro Tros