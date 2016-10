Alsof hij niet voor zichzelf instaat...





We raken per toeval aan de praat. Hij zit naast me, een boom van een vent maar met een vriendelijk gezicht en hij vraagt me of deze trein wel in Wageningen stopt.

Nu heb ik nooit begrepen waarom dit betreffende station Ede/Wageningen is gedoopt terwijl het zich toch met zekerheid in de plaats Ede bevindt en Wageningen - met notabene een eigen universiteit - zo'n tien kilometer verderop ligt, maar goed, ik knik bevestigend. Hij zal dat vast wel weten.

Ik reageer pas verrast als zijn telefoon een mij zeer herkenbaar geluid laat horen, namelijk wanneer zijn tvgids-app een vooraf ingesteld favoriet programma aankondigt.

Het is het soort deuntje dat je vaak ook in de foyer van een schouwburg of bioscoop hoort als de voorstelling begint. 'U mist zo dadelijk vast een leuke tv-uitzending', grap ik.

Hij kijkt me lachend aan en zegt: 'Ahh, u heeft die app dus ook'. Hij kijkt op zijn schermpje en zegt: 'Vanavond de Keuringsdienst van Waarde. Een goed concept. Informatief en onthullend. Met al die praatprogramma's ben ik klaar'.

Weer knik ik bevestigend. 'Televisie-moeheid', beaam ik dan. Hij knikt terug.

Hoe prettig is het wanneer je elkaar nauwelijks kent en in zo'n kort bestek al met zo weinig gebaren en woorden een verstandhouding kunt hebben. Ik besluit daarom een echt gesprek aan te gaan:

'Volgt u de Amerikaanse verkiezingen een beetje?' De man draait zich naar me toe, kijkt me ietwat onderzoekend aan en antwoordt dan aarzelend: 'Over politiek laat ik me liever niet uit, meneer'. Min of meer verrast door deze uitspraak - temeer omdat het hier om buitenlandse politiek gaat - zet ik een vragend gezicht op maar laat het er evenwel bij.

'Excuses hoor', vervolgt hij, 'ik heb daar onlangs een hele vervelende ervaring mee gehad. Een discussie met iemand hier in de trein die nogal uit de hand liep'. Hij kijkt me daarbij veelbetekenend en vooral heel indringend aan en nog voordat ik goed en wel een beeld kan schetsen van hoe deze grote, maar rustige en aardige man al rollebollend over het gangpad op de vuist kan zijn gegaan met een medereiziger, gaat hij verder:

'Geloof en politiek kun je soms maar beter thuislaten. Ik kies in ieder geval wel heel zorgvuldig mijn woorden, sindsdien'. En weer heeft hij die vreemde blik in zijn ogen. Op dat moment rolt onze intercity station Ede/Wageningen binnen. De man staat op met zijn blik weer op vriendelijk, wenst mij een prettige voortzetting van de reis en begeeft zich in alle rust naar de uitgang.

Ik kijk hem sprakeloos na met niettemin nog steeds het beeld van twee over elkaar buitelende redetwisters in mijn hoofd...

©Marcel Rutte