Moeder Troost

Toch nog even afmaken voor wat betreft de kunst in de kas…..midden in de polder waar je zoiets niet verwacht, dat is de kers op de taart.

De foto’s spreken voor zich. Alleen de leuke bijzondere zitjes al, de tekstkaartjes bij de kunststukken en hoppa door met de wandeling.

Het 100e beeld staat in de natuur. De kunstenaar woont naast de kas met nog meer kunst in zijn tuin enfin….het is genoeg. Ik heb weer nagenoten….na dat 100e beeld volgde weer wat bijzonders en dat voor later.

