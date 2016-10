Podcast en Playlist De Sandwich 9 oktober met....John Denver

Andere artikelen







Iedere zondag van 10 > 12 uur de Sandwich met Jacques Klöters

Radio 5

DE SANDWICH ZONDAG 9 oktober Uur 1 1. Dearly beloved – Dinah Shore 2. Fly away – John Denver 3. On an evening in Roma – Michael Buble 4. Solsbury Hill – Peter Gabriel 5. You ain't going nowhere – The Byrds 6. La duena de mi vida sere yo – Trio Ellas 7. M'n eerste – Max van Praag 8. Memory Lane – Van Morrison 9. Pars – Jacques Higelin 10. Les Marquises – Jacques Brel 11. Dikkie Dik – Vliegende Panters 12. There was an old lady with a grey goat – Otava Yo 13. Yeh yeh – Georgie Fame 14. De rivier – Stephanie Struijk 15. Gnosienne - Melingo Uur 2 1. Songbird – Fleetwood Mac 2. Hymne a l'amour – Edith Piaf 3. Shout sister shout – Madeleine Peyroux 4. Helena – Hugo Raspoet 5. Is she really going out with him – Joe Jackson 6. Dolasila – Ganes 7. Follow you follow me – Genesis 8. Es 't boete sjtormt – Paul van Loo 9. Top hat, white tie and tail – Fred Astaire 10. Cheek to cheek – Sara Lazarus 11. I remember her – Ingrid Michaelson 12. Birmingham – Randy Newman 13. Sou filho unico – Gilson Silveira & Roberto Taufic 14. What'd I say – Ray Charles



Gedicht 1 1e uur:

Het bladerloze licht

van een herfstdag zonder wind

maakt oude mensen

ontroerend mooi.

Doordat zij de worsteling

met het verval al lang

hebben gestaakt en spiegels

niet meer vrezen, zijn zij

broos geworden en doorschijnend

als gesponnen glas met de zachte

mysterieuze glans van zilver. Hanny Michaelis

met dank aan Ben Hoogerdijk gedicht 2, 2e uur: Kunstbeschermers Jansen was een van die heren

Die artiesten protegeren

En dan overal poseren

Als beschermer van de kunst Jansen deed in margarine

Tufte in een limousine

Droomde 's nachts van stearine

En relaties door de kunst Jansens vrouwtje heette Klaasse

Was een echte Overmaasse

Of misschien wel een Jutfaasse

Priesteres der hoge kunst 't Was een alleraardigst vrouwtje

Pagekoppig schatteboutje

Ze droeg blouses zonder mouwtje

Maar dat deed ze voor de kunst Jansen kocht veel schilderstukken

Om z'n woning op te smukken

En hij liet zich dikwijls plukken

Door confraters in de kunst Mevrouw Jansen speelde tennis

Met een hele goede kennis

En ze pleegde heiligschennis

Maar dat hoorde bij haar kunst Ook de dienstmeid was kunstzinnig

Want al deed ze dikwijls vinnig

In 't geheim was ze aanminnig

Jegens mensen van de kunst Jansen noemde haar z'n schatje

Gaf een ditje en een datje

En het sluwe kamerkatje

Profiteerde van haar kunst Van de dakgoot tot de drempel

Leek het huis een ware tempel

Elke kamer droeg de stempel

Van de liefde tot de kunst Totdat Jansen plots failleerde

Met de nachttrein eclipseerde

En een massa lui dupeerde

Maar dat was z'n grootste kunst Dumont (1925)

pseudoniem van Gerrit van den Berg 1880-1956

socialistische liedjeszanger in de trant van Speenhoff

uit: Jacques Klöters: Omdat ik zoveel van je hou. Nederlandse chansons en cabaretliederen 1895-1958 Nijgh & Van Ditmar, 1991









Geplaatst op 09 oktober 2016

