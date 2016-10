Willem Wilmink

Gisteren kwam het onderstaande voorbij voor de liefhebber van WW. Valt weer mooi samen met de Sandwich en presentator Jacques Klöters.

Enschede - Tachtig jaar zou Willem Wilmink dinsdag 25 oktober zijn geworden als hij dertien jaar geleden, op 2 augustus 2003, niet was overleden. Bij deze gelegenheid brengt Uitgeverij Rubinstein het boek ‘Visite uit de Hemel’ uit. Een boek vol ‘herinneringen in woord en geluid aan Willem Wilmink’, zoals de ondertitel luidt. In geluid? Jazeker, bij het boek zijn twee cd’s gevoegd. Het door Jacques Klöters geschreven boek wordt die dinsdag ten doop gehouden bij Broekhuis aan de Marktstraat in Wilminks eigen stad, Enschede.

De belangstelling voor Wilmink luwt niet, zelfs niet na zijn dood. Er zit een melancholieke toon in zijn werk die nog altijd aanspreekt. Door zijn autobiografie, zijn verzamelde brieven en biografie weten we veel over hem. Maar er is meer. Zijn vriend Jacques Klöters – die student van Wilmink was aan de Universiteit van Amsterdam, een collega op de Kleinkunstacademie en zijn liedjes zong als lid van cabaretgroep Don Quishocking – heeft zijn herinneringen aan de gesprekken en interviews die hij met Wilmink had, opgetekend in ‘Visite uit de hemel’. Daarmee verschijnt er nu een prachtig werk waarin Wilmink dichtbij aanschuift en we hem horen vertellen en zingen alsof hij bij ons op visite is. En dat is hij ook een beetje.



Audioresearcher Piet Tullenaar dook de archieven van de omroepen in en vond er onbekende opnamen van Wilmink: veelal interviews, waarin hij zijn liedjes zong op eigen melodieën of op simpele versies van de composities van Harry Bannink, door zichzelf begeleid op accordeon. Genoeg materiaal om twee cd’s mee te vullen. Radiomaker en Wilminkfan Kick van der Veer luisterde mee en was medeverantwoordelijk voor de samenstelling.

Op dinsdag 25 oktober wordt dit bijzondere werk gepresenteerd bij Boekhandel Broekhuis in Enschede. Om 16.00 uur start het programma, waarin een rol is weggelegd voor onder meer Willems weduwe Wobke Wilmink, Herman Finkers en Jacques Klöters. Behalve het boek zal er ook een gevelgedicht worden onthuld van Wilmink, genaamd Textielstad.