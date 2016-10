1,5 uur kwijt..De Oude Keuken bracht redding



aftappen en bijtanken/1



Zo brak de dag weer aan voor een nieuwe uitdaging. Het gebied is bekend maar dan een andere route. Het begin was bekend maar ipv rd ra en dat zou een gevolg krijgen. Eerst een kaartje kopen om het gebied in te komen. Apparaat kapot. Aan de overkant een klein museum waar ook betaald kon worden. Eerlijk als we waren oehoe is daar iemand? Wel 2 foto’s geschoten. Niemand te zien dus € 2,00 was voor de cappu. Toen werd het regelmatig vragen. Niemand kon het zeggen dus op eigen gevoel doorlopen geblazen. Hekje zus en hekje zo Y-splitsing links of rechts? Begrazingsgebieden volop maar welke? Wat bleek, we hadden een rondje gelopen. Het was de schuld van de nieuwbouw. Een groot nieuw complex voor mensen die begeleid gaan wonen, de mensen met een geestelijk ongemak komen daar vast wel op hun plek, MAAR WIJ NIET. Vraagt u het daar binnen, daar werkt iemand die het MOET weten. Meteen kwamen we weer in een expositie terecht. Dat maakte wel weer wat goed. De weg uitgelegd….en warempel we kwamen goed uit. Ik moest voordat alles begon al moeten hebben geweten dat het niet goed zou gaan. Ik kon de wandeling n.l. niet uitprinten. Enfin dan nam E. er 2 mee. Last but not least…..wat zie ik daar verdekt opgesteld? Bloembollen? 20 voor € 1.00….kopen die handel en de grond nog in. Geen plek natuurlijk in de tuin wat een bos is….zucht. Ik heb het voor de bakker. Deze wandeling in 1 ruk erop. De achterstand wordt te groot. Het werd geen koffie verkeerd maar een rondje verkeerd. De route was niet best aangegeven. Toch eens zien of ik daar een opmerking over kan plaatsen. By the way deze wandeling kan ook met andere routes.

©atharina







niemand aanwezig voor het kaartje/2





rechtsaf/3





akkers/4





is er post/5





kerkje in de natuur/6





daar ging het mis/7





oude kerkhof we liepen nog goed/8























