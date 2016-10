Afgelegen

Weer iets om te delen.



Dit is Vyacheslav Korotki, oftewel Slava. Slava is 66 jaar, meteoroloog en gespecialiseerd in het polaire noorden. De afgelopen 30 jaar woonde hij op de Russische schepen en nu woont hij in Chodovaricha in Noord-Rusland. Hij verblijft op een buitenpost waar hij de temperatuur (laag), sneeuwval (veel) en de wind (heel veel) meet. Het behoeft niet zoveel uitleg dat in het polaire noorden niet zo heel veel mensen women: Slava woont alleen, de enige mensen met wie hij dagelijks te maken heeft, zijn die op tv wanneer hij het nieuws kijkt.

Allesomvattende stilte

Slava’s post ligt op de rand van een schiereiland dat uitsteekt in de Barentszzee en de dichtstbijzijnde stad is 1 uur vliegen met de helikopter. Hij heeft een vrouw, maar zij woont in Arkhangelsk. Wanneer hij deze stad bezoekt heeft hij moeite met het verkeer en het lawaai, het is moeilijk om los te komen van de stilte bij de Barentszzee. Naar eigen zeggen is Slava nog steeds zo enthousiast als aan het begin van zijn carrière; hij is een rasechte liefhebber van de open ruimtes van het noordpoolgebied. Meteorologen zoals hij zijn er nog maar weinig.

Deze man woont op de meest afgelegen plek ter wereld

Weer en wind

Evgenia Arbugueva is een fotografe die 3 weken met Slava heeft doorgebracht. Zij fotografeerde hem tijdens zijn dagelijkse routine in de sneeuw en in huis. Evgenia vertelt dat Slava eigenlijk alles behalve eenzaam is; het drukke stadsleven is simpelweg niet voor hem weggelegd. Hij geniet van de sereniteit van de sneeuw en de ruimte.

Wanneer je naar de foto’s kijkt bekruipt je enerzijds het gevoel dat het een donker en verlaten bestaan is. Maar wanneer je met een andere blik kijkt is het rustgevend, beheerst en vooral bevrijdend.

Het is alsof hij het weer en de wind zelf is.

Bron Paradijsvogels