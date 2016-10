Andere artikelen







Meneer Alzheimer



onderzoek



Meneer Alzheimer, ik wil even met u praten

met mij gaat het nog goed, ik ben niet oud

in mijn gelei hier boven zitten nog geen gaten

maar op een dag, en dat laat mij niet koud

ben ik dit lied allang vergeten

dan weet ik niet wat ik vanavond zong

maar nu wil ik daar niets van weten

want nu ben ik nog goed... en bij... en jong genoeg om even iets aan u te vragen

mijn probleem is echt niet al te groot

het gaat over mijn laatste dagen

als u toeslaat, zo vlak voor mijn dood

wilt U een beetje, een beetje selecteren

zodat ik de mooie dingen wel onthou

dus als ik in mijn stoel zit weg te teren

dat ik nog even mag denken aan mijn vrouw met wie ik zoveel jaren heb gevreeën

met wie ik zoveel uren heb gewoond

dat ik nog een beetje weet hoe we het deden

omdat mijn eigen lijf mij dat dan nooit meer toont

ach ik wil best mijn hele boel vergeten

ik weet zo al twaalf vrouwen op een rij

van zeker drie zou ik de naam al niet meer weten

en de rest verzuipt ook in de grijze brij er is meer dan genoeg om mee te nemen

pak m'n angsten, mijn wanhoop en verdriet

pak ze, ik zal ze echt nooit claimen

maar al het mooie, neem dat niet

pak mijn geld, mijn leugens en mijn ruzies

en mijn iets te vaak verongelijkte toon

maar laat aan mij een paar illusies

en de liefde voor mijn dochter en mijn zoon en één ding mag u zeker pakken

daarvoor ben ik nou eenmaal veel te laf

misschien hoor ik daarom bij de slappe zakken

maar ik smeek u: neem mij mijn doodsangst af

zodat ik mooi en stil de wereld kan verlaten

met een knipoog naar de meiden, zonder angst Meneer Alzheimer, valt daarover te praten?

want voor doodgaan ben ik levenslang het bangst

dus dat ik mooi en stil de wereld kan verlaten

met een knipoog naar de meiden, zonder angst Meneer Alzheimer, valt daarover te praten?

want voor doodgaan ben ik levenslang het bangst Youp van 't hek -







Artikel links Alzheimer Nederland





Geplaatst op 10 oktober 2016 07:53 en 11 keer bekeken

Geef uw reactie | Tip een vriend | Begin uw eigen weblog



Deel dit artikel via:











R eacties van leden



Je reactie

Naam Gast Reactie



Beveiligingsvraag



Welk dier is dit?















Catharina48 10 okt 2016 07:56 Er valt niet over te praten wat je allemaal wordt afgenomen, hooguit nog meer onderzoek. ik probeer me iedere dag voor te nemen er niet aan te denken wat zou kunnen gebeuren..