Moet ik daar door?



ik was iets te laat hond met wapperende oren en wangen/1



Vervolg Schipluiden

En nog is er geen einde aan deze wandeling in het Westland. In en om Schipluiden. Vermoedelijk weer zo’n oude wandeling of eentje die niemand loopt. Het leuke van een nieuwe wandeling is steeds, je weet niet wat je staat te wachten. Zo ook die man op de brommer met een mandje hond achterop met wapperende oren en wangen.

Dat verkooppunt weer. R. kocht voor een scheetje een trosje druiven. Vervolgens kregen we daardoor de schapen achter ons aan. Na 3x achterna te zijn gezeten, ik ben het wel gewend uit mijn jeugd, lieten de dames ons met rust. Maar toen……huh hoe verder? Helemaal begroeid met hoog gras, het verborgen hekje waar we door moesten kruipen. Het kon niet anders. Zelfs de rugzak moest af en de ander moest het hekje openhouden….daar had echt een foto van gemaakt moeten worden. Het stel op de bank bekeek het allemaal met een glimlach…zouden ze er goed doorheen komen? Ja hoor, we wilden nou net op dat bankje gaan zitten maar nee opschuiven was geen optie en…dat wil ik helemaal al niet zitten bij wild vreemde mensen. Een bankje….zucht kreun steun de spieren werden opstandig van verhard lopen. En toen…istiehetwelofistiehetniet…de watersnip….het lijkt wel de grutto in het klein. Zoek de verschillen ©atharina







idee om langs de muur te leggen/2





geen geld fruit voor onderweg/3





en nu BLIJF/4





heel veen ganzen/5





nee he hier door?/6





het duurde even/7





op naar het andere bankje/8























