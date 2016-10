Ik sta midden in de nacht in...

.... een bos ergens in Nederland en word ontgroend. Het is 1982 en ik wil lid worden van een Rotterdamse studentenvereniging. Ik heb in mijn mond een 45 toerenplaatje van ABBA. Om mij heen staan studenten die ook een 45 toerenplaatje van hun favoriete artiest of band in hun mond hebben.



We hebben geen idee waar we zijn, want nadat we de bus in waren gedreven, moesten we een blinddoek omdoen en na een dik uur rijden werden we gesommeerd de bus te verlaten en op een open plek in het bos naast elkaar te gaan staan.



Mijn middelbareschoolvriend is in de bosjes op zoek naar een sigaar. We moesten allemaal een sigaar meenemen en ik heb zijn sigaar nog in mijn zak. De leider gilt: ,,Leeuwenlul, waarom heb je twee sigaren? We vroegen om één sigaar, Leeuwenlul! Je moet L.U.I.S.T.E.R.E.N, niet aan je pik trekken maar L.U.I.S.T.E.R.E.N!" En hij gooit de andere sigaar in de bosjes. Daarna vraagt hij aan mijn vriend, die Sidonia wordt genoemd, want hij is lang en latterig, waar zíjn sigaar is. ,,Die hebt u net in de bosjes gegooid." Nu moet hij in het donker op zoek naar zijn sigaar.



Ik zit op mijn knieën, naast een jongen van Chinese afkomst die consequent 'Chinees Restaurant' wordt genoemd. Ik ben de jukebox en moet steeds het nummer van ABBA zingen, wat niet kan omdat ik het 45 toerenplaatje in mijn mond heb. Chinees Restaurant, die een zwart brilletje op heeft, krijgt een dienblad met ronde toastjes leverpaté die hij moet uitdelen. Maar voordat hij eropuit wordt gestuurd, plakken ze twee toastjes met paté op beide brillenglazen.

Tegen sommige dingen kun je gewoon 'NEE' zeggen

Paul de Leeuw

Sidonia kan zijn sigaar niet meer terugvinden en voor straf moeten we samen met drie anderen een tunnel onder een bosweg gaan graven. ,,Wat zegt u?" ,,NIET LULLEN, LEEUWENLUL, MAAR GRAVEN!" Ik kijk hoe er serieus een begin wordt gemaakt met het graven van een tunneltje onder een asfaltweg.

Het is genoeg. Ik roep: ,,Jullie zijn gek! Ik stop!" Ik word direct op de grond gelegd en een van de leiders komt op me zitten.

,,Jij gaat helemaal niet weg, Leeuwenlul. Je doet precies wat wij zeggen. We gaan jullie omsmeden tot een loyale vriendengroep! Na drie dagen gaan jullie door het vuur voor elkaar!"



Ik wurm me onder hem vandaan en sta op. Drie jongens zijn nog steeds een tunneltje aan het graven onder de weg. ,,Niet in dit leven. Ik kap er mee! Wat een dom gedoe zeg! Ik wil naar huis!" ,,Ach, het Leeuwenlulletje wil naar huis! Mama bellen?" Hij voert me weg en twintig minuten later zit ik in een auto die me naar een bushalte brengt. Ik blijk in Otterlo te zijn. Het is half vijf in de morgen.



Op deze vroege zaterdagmorgen ben ik uit-geontgroend. Zonder schedelbasisfractuur en zonder dat er een liter jenever in m'n strot is gegoten. Ongedeerd en nuchter, omdat je tegen sommige dingen gewoon 'NEE' kunt zeggen.

© Paul de Leeuw

Bron AD ( met toestemming)

