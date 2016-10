Ik wilde niet gezien worden



eerst aan de koffie met wat lekkers/1



Maar dat liep anders af.

Vorige week sprong ik de fiets op. Het was weer raak in mijn hoofd en dan zoek ik de begraafplaats op. Grote zonnebril op. Ik wil dan niemand zien en niet gezien worden. Toch zag ik haar maar fietste door. Het zal allemaal wel, ik heb er geen zin meer in. Ik kwam thuis, na 10 minuten de telefoon. Zij was het. Wat keek je sip op de fiets. Ze had me ook gezien. Het werd een lang gesprek en meteen een afspraak met haar. Met haar was ik ook maanden geleden erheen geweest maar ze vond het nog te kaal. Ik kan geen genoeg krijgen van de mooiste BT die ik heb gezien. Daar is Leiden niks bij vergeleken. Eerst koffie met een halve kwark en dan eerst de rotstuinen op. dat is dan meteen maar flink klim en daalwerk. Uitzichten en genieten weer van de rust. de kleine gesprekjes onderweg en op de bankjes. De felle kleuren van die oranje bloemen. Heel veel pluimen deze keer en altijd weer anders per 2 maanden. De boel wordt opgemaakt voor de herfstvakantie en dan…tot 1-12 nog open. wv ©atharina









het echte werk en gehalveerd, ik werd getrakteerd/2





er bestaat een hele grote hoorde ik gisteren/3





lekker fel/4





met gele bloemetjes/5





veel soorten mos/6





mooi/7





de onderkant is mooier/8























Klik hier en bekijk het volledige fotoboek.